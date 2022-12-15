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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف بأحياء الإسكندرية

إيقاف أعمال البناء
إيقاف أعمال البناء المخالف في الإسكندرية

كلف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رؤساء الاحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمواصلة التصدي بكل حزم لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها فى المهد وعدم التهاون مع أى مخالفة بكل أحياء المحافظة وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بتكثيف المتابعة الميدانية المستمرة وردع اي مخالف.

وتنفيذ لذلك ، شن حى العامرية ثان برئاسة  محارب هيلع حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف بنجع كاتب عبارة عن جلسة من الطوب الأبيض تم ازالتها بالكامل وكذا فك شدة خشبية أعمدة بالدور الثالث علوى والتحفظ على كمية من الأخشاب بالعقار الكائن قرية أبو بكر فضلا عن فك شدة خشبية والتحفظ على كمية من الأخشاب بقرية أبو مسعود وكذا إزالة مبنى مخالف من الطوب الأبيض بقرية الحرية بالإضافة الى إزالة أسوار من الطوب الأبيض بقرية الصاعدة وكذا إزالة أسوار من الطوب الأبيض بمنطقة الناصرية خلف إدارة الرى والصرف.

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وقام حى المنتزة ثان برئاسة  هدي ابو كليلة حملة للتصدي لأعمال البناء المخالف حيث تم إيقاف أعمال هدم بالعقار الكائن برج القضاة  بمنطقة طوسون والتحفظ على كمية من الأسمنت وكذا إيقاف أعمال بناء داخل جراج بشارع بن النفيس وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالف

ونفذ حى المنتزة أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملة مكبرة للتصدي لمخالفات البناء حيث تم فك شدة  خشبيه بالعقار رقم 17 ش 57 وكذا إيقاف أعمال تحويل شقه سكنية إلي محل ٦ شارع محمود صدقي وتم التحفظ علي المعدات المستخدمة فى المخالفة فضلا عن إيقاف أعمال تقسيم حوائط محلات 46 شارع اقبال وتم التحفظ علي المعدات المستخدمة فى المخالفة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين

وواصل حى شرق برئاسة الدكتورة رباب مدنى حملاته لايقاف اعمال البناء المخالف استهدف أعمال بناء مخزن بقرية ابيس الثانية جزء 6 حوش 6 وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على استمرار الحملات والمتابعة الميدانية على مدار الساعة لمنع اي اعمال بناء مخالف واتخاذ كافة الإجراءات القانوينة الرادعة تجاه اي مخالف.

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