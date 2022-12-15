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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصر تدين الحادث الذي تعرضت له قوات اليونيفيل في لبنان

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية

أدانت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الخميس ١٥ديسمبر ، الحادث المؤسف الذي تعرضت له قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" مما أسفر عن مقتل أحد عناصر حفظ السلام بالوحدة الأيرلندية وجرح ثلاثة آخرين.

وتقدمت مصر بخالص التعازي إلى بعثة اليونيفيل وحكومة وشعب دولة أيرلندا الصديقة، وأسرة الضحية، متمنية الشفاء العاجل للمصابين. 

وأكدت مصر في هذا الصدد، على ضرورة احترام وضمان أمن عناصر عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة على ضوء دورها المحوري في تعزيز السلام والاستقرار بموجب المهام المُسندة إليها من مجلس الأمن.

مصر الأمم المتحدة وزارة الخارجية مجلس الأمن لبنان اليونيفيل

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