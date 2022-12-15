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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أوكرانيا مستعدة للضربة النووية في أي وقت .. تجهيز حوالي 425 مأوي إضافيا

صدى البلد

كشف تقرير لقناة العربية عن الاستعدادت الأوكرانية حول ان سيناريو الحرب النووية تتزايد .. الملاجئ وأيضا حقائب الظهر وأجهزة الراديو باتت هي الحل الوحيد للنجاة من الحرب النووية .

واكد التقرير ،ان حقيبة ظهر نووية أصبحت مضادة للأشعة النووية ومليئة بالمؤن وأدوات البقاء على قيد الحياة، والعديد أيضا من الاحتياطات المماثلة أصبحت الطريقة الوحيدة التي يمكن أن يعتمد عليها الأوكرانيون في حال نفذ الجيش الروسي ضربته النووية.

و وفقا لتقرير صادر عن واشنطن بوست، فإن العشرات من المواطنين الأوكرانيين قاموا بتجهيز أقبية وذلك داخل منازلهم وايضا في أماكن عملهم تحسبا لأي ضربة نووية روسية وبدرجات متفاوتة يفكر سكان كييف في الاحتمال الذي لم يكن من  من الممكن تصوره في السابق بأن مدينتهم يمكن أن تكون مستهدفة بقنبلة نووية.

واضاف التقرير ،ان المخاطر الروسية كافية لتبرير بعض خطط الطوارئ، حيث تم تجهيز حوالي 425 مأوي إضافيا في كييف لخدمة أولئك الذين يعيشون خارج المدينة وان الملاجئ لن تتسع للجميع وسوف يقوم بإغلاق أبوابها قبل خمس دقائق من أي انفجار متوقع وهذا لحماية من بداخلها من تداعيات الإشعاع ،وتمتلك كييف شبكة من الملاجئ الجاهزة للطاقة النووية في شكل نظام مترو الأنفاق الخاص بها، والتي تم تشييدها في الحقبة السوفياتية والموجودة على عمق 346 قدم تحت الأرض .


 

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