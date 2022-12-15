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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طارق الشيخ عن المهرجانات: مع أي لون بس نحافظ على الكلمة

الفنان طارق الشيخ
الفنان طارق الشيخ

كشف الفنان طارق الشيخ، تفاصيل ألبومه الأخير و

رأيه في المهرجانات. 

وأضاف الشيخ خلال حواره مع برنامج "يحدث فى مصر"، المذاع عبر قناة "ام بى سى مصر"، أنه بدأ تصوير آخر ألبوم له قبل انتشار فيروس كورونا منذ 3 سنوات وأجل نزوله أكثر من مرة بسبب الجائحة حتى صدر منذ فترة قريبة".

 

حافظوا على الكلمة 

وتابع طارق الشيخ قائلا: أوقات بعمل أغاني بكون تعبان وبتنجح وأوقات العكس".

 

وعن المهرجانات قال طارق الشيخ :"أنا مع أى لون  بس حافظوا على الكلمة لأنها بتدخل البيوت وخلال الـ 3 سنين اللى فاتوا روحت لجميع مطربى المهرجانات وسمعتهم كلهم  ". 

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