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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفيش إمكانية.. الولايات المتحدة ترغب في استبعاد روسيا من مجلس الأمن الدولي

مجلس الأمن
مجلس الأمن

أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة ترغب في استبعاد روسيا من مجلس الأمن الدولي، لكنها لا ترى إمكانية لفعل ذلك حاليا.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، خلال بيان صحفي: "إذا كانت هناك طريقة تسمح بمنع روسيا من المشاركة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لكنا استخدمناها فورا".

وأضافت "للأسف نحن لا نرى إمكانية تغيير قواعد الأمم المتحدة".

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وأشارت الناطقة باسم البيت الأبيض إلى أن الإدارة الأمريكية "تركز على عزل روسيا على الساحة الدولية ومحاسبتها" على خلفية الأحداث الجارية في أوكرانيا.

وسبق وأن دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إلى استبعاد روسيا من مجلس الأمن الدولي، إلا أن ميثاق الأمم المتحدة لا يتضمن أي آلية تنص على إمكانية استبعاد أي دولة من الدول الخمس دائمة العضوية من مجلس الأمن.

ويتشكل مجلس الأمن الدولي من 5 أعضاء دائمين هم: روسيا والولايات المتحدة والصين وبريطانيا وفرنسا، و10 أعضاء غير دائمين تنتخبهم الجمعية العامة للأمم المتحدة لمدة عامين.

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