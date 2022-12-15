العشري يقترب من الرحيل عن سموحة.. تعرف على المرشح لخلافته

استقر مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة فرج عامر على رحيل طارق العشري المدير الفني للفريق الأول من منصبه بسبب تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الحالية.

وخاض سموحة 7 مباريات تحت قيادة طارق العشري، ولم ينجح في تحقيق الفوز إلا في مباراة وحيدة وخسارة مباراتين، والتعادل في 4 مباريات.

وكشفت مصادر عن رغبة مجلس إدارة نادي سموحة في تعيين خالد جلال مدربًا للفريق السكندري في الفترة المقبلة لعدم اقتناعهم بنتائج الفريق تحت قيادة طارق العشري.

وكان خالد جلال رحل في وقت سابق عن تدريب فريق البنك الأهلي بسبب سوء النتائج وذلك عقب الهزيمة أمام فريق إنبي ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المنتظر أن يعلن نادي سموحة إقالة طارق العشري، وتعيين خالد جلال مدربًا للفريق الأول خلال الساعات المقبلة.

ويحتل فريق سموحة المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 7 نقاط، حقق انتصار وحيد وخسر مباراتين و4 تعادلات.