كشري يعلق على هزيمة إنبي أمام المقاولون: كرة القدم «مفيهاش عدل»



علق أحمد (كشري)، المدير الفني لفريق إنبي، على خسارة فريقه أمام المقاولون العرب اليوم بنتيجة 3-2.

وقال كشري في تصريحات تلفزيونية ببرنامج الريمونتادا، المذاع عبر فضائية المحور: " كرة القدم مفيهاش عدل، قدمنا أداء قويا أمام المقاولون العرب ورغم ذلك خسرنا".



وتابع: "الشوط الأول من مباراة المقاولون العرب كانت من طرف واحد فقط، ولكن للآسف المدرب يتعرض للظلم بسبب سوء توفيق بعض اللاعبين".

وأتم: "تفاجئت بتصرف كالوشا في ركلة جزاء الهدف الثالث للمقاولون، وتحدثت مع اللاعبين بعد المباراة لأننا لم نستحق الخسارة".