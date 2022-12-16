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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كشري يعلق على هزيمة إنبي أمام المقاولون: كرة القدم «مفيهاش عدل»

صدى البلد


علق أحمد (كشري)، المدير الفني لفريق إنبي، على خسارة فريقه أمام المقاولون العرب اليوم بنتيجة 3-2.
وقال كشري في تصريحات تلفزيونية ببرنامج الريمونتادا، المذاع عبر فضائية المحور: " كرة القدم مفيهاش عدل، قدمنا أداء قويا أمام المقاولون العرب ورغم ذلك خسرنا".

 

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وتابع: "الشوط الأول من مباراة المقاولون العرب كانت من طرف واحد فقط، ولكن للآسف المدرب يتعرض للظلم بسبب سوء توفيق بعض اللاعبين".
وأتم: "تفاجئت بتصرف كالوشا في ركلة جزاء الهدف الثالث للمقاولون، وتحدثت مع اللاعبين بعد المباراة لأننا لم نستحق الخسارة".

الأهلى المقاولون العرب كرة القدم انبي أحمد كشري

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