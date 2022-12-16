عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان مكشوف الظهر ... نوال الزغبي تخطف أنظار جمهورها عبر انستجرام

صدى البلد

نشرت الفنانة نوال الزغبي  صورة جديدة  عبر حسابها  بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت نوال الزغبي بإطلالة جذابة مرتدية فستان أنيق مكشوف الظهر باللون الأزرق ، مما حازت علي إعجاب متابعيها .

داليا البحيري تتغزل في نوال الزغبي عبر انستجرام : حلوة انتي

موجز السوشيال| نانسي عجرم تحيي حفلا بدبي.. نوال الزغبي توجه رسالة لجمهورها

من جانب آخر، خرجت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي عن صمتها بعد الجدل الأخير الذي أثاره رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصفحات التي تتعمد نشر الأخبار المفبركة، بسبب القول إن نوال الزغبي تنتقد الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب بعد عودتها للفنان المصري حسام حبيب.

وجاء تعليق نوال على أغنيتها "حفلة"، ولم تقصد أي أحد محدد في تعليقها، وقالت: "هي الغنية انعملت للمرأة القوية، واللي ما في حدا بيهزمها، وكرامتها بتضل مرفوعة، وهي بتقول يا إيه، يا لأ".

نوال الزغبي آخر أعمال المطربة نوال الزغبي اطلالات نوال الزغبي إطلالة الفنانة اللبنانية نوال الزغبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع أسعار الذهب اليوم الجمعة.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

أسعار الذهب اليوم الجمعة 16 ديسمبر 2022

انخفاض أسعار الذهب وهذه قيمة عياريّ 18 و21 .. فيديو

من الصحة للمواطنين: لا تتواجدوا خارج المنزل في هذا التوقيت

البطولة تبحث عنه.. الأهلي في كأس العالم للأندية لهذه الأسباب

عودة نجم الزمالك .. مرتضى منصور يعلن عن صفقة تبادلية مع الاتحاد السكندري

مستشار وزير التموين: تراجع بسعر جرام الذهب في مصر عيار 21 الآن

أسعار الذهب بالفترة المسائية اليوم الخميس.. وعيار 21 مفاجأة

ترشيحاتنا

لليوم الثاني .. هبوط حاد في سعر الذهب العالمي

سفير مصر بالخرطوم :تعاون في مجالي الربط الكهربائي والسككي بين البلدين

جدل بسبب سعر تليفزيون في مصر بمليون و400 ألف جنيه.. شاهد

هبوط شديد في أسعار النفط العالمية

مواعيد مباريات الجمعة 16 - 12 - 2022 والقنوات الناقلة

كم مرة تجب الصلاة على النبي ..وما ثمار أداؤها يوم الجمعة ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ذكرى وفاتها.. حينما احتجبت ماجدة الخطيب 8 سنوات وابتعدت عن الفن

خناقة شوارع في وجود الملكة.. هاري يكشف أسرارا لأول مرة

الاعتراف بتقبيل رجل ينقذ فتاة سودانية من الموت رجما بالحجارة .. ما القصة ؟

يقتل ثلث المصابين .. مرض إنفلونزا الإبل يهاجم لاعبي فرنسا قبل نهائي المونديال | تفاصيل

فيديو

نجوم ومشاهير رحلوا في 2022.. فيديوجراف

كواليس المونديال| هتاف لا إله إلا الله يتعالى بالمدرجات.. ومغربية تسخر من رونالدو

الأرجنتين وفرنسا .. موعد المباراة والقنوات الناقلة

فرص عمل بالمحافظات برواتب تتجاوز الـ 6 آلاف جنيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

يا رب سنة سعيدة

د. نادية قطب

هل أنا نرجسي .. سيكولوجية النرجسية

كريمة أبو العينين

دموع كريستيانو ورقصة المغربي

د.هادي التونسي

وداعا سواكوبمند

د. فتحي حسين

وحدة العرب ورسائل منتخب المغرب في كأس العالم

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

اﻟﻤﺰﻳﺪ