في ذكرى وفاتها.. حينما احتجبت ماجدة الخطيب 8 سنوات وابتعدت عن الفن

يوافق اليوم ذكرى رحيل الفنانة ماجدة الخطيب، التي قدمت للسينما والتلفزيون أكثر من 200 عمل فني، وكانت مميزة بين نجمات جيل الأبيض والأسود ودراما التسعينات.

مرت الفنانة ماجدة الخطيب في حياتها بظروف قاسية، أبرزها دخولها السجن بسبب تهمة تعاطي المخدرات التي قالت عنها من قبل إنها بريئة منها، وذلك في لقاء نادر لها مع الإعلامي طارق حبيب في برنامج "بدون عنوان".

وتحت شعار حينما احتجبت ماجدة الخطيب 8 سنوات بعيدا عن الفن، حلت الفنانة الراحلة ضيفة على برنامج بدون عنوان للحديث عن هذه التجربة، والمرحلة التي مرت بها.

بدأت ماجدة الخطيب مشوارها الفني في الستينات، وشاركت في العديد من الأفلام السينمائية الشهيرة منها قنديل أم هاشم، وبيت الطالبات، وغيرهم، ودخلت عالم الألوان في السينما والتلفزيون بأعمال عديدة.

لكن فترة ابتعاد ماجدة الخطيب عن الفن كانت بسبب الحكم بحبسها، وهي الفترة التي احتجبت فيها عن الفن، وقالت عنها إنها عاشت تجربة فريدة لم تمر على أحد مثلها من قبل، ولكن المحنة التي لا تقتل صاحبها تقويه.

وكانت أنذاك تفكر ماجدة الخطيب في تقديم سيرتها الذاتية بنفسها، على غرار الممثلة العالمية صوفيا لورين، التي مثلت في عمل عن قصتها الخاصة بدور الأم، واستعانت بفتاة شابة لتقديم دورها في سن صغيرة.

وكشفت ماجدة الخطيب في لقائها مع طارق حبيب عن أول درس تعلمته في هذه التجربة وهو:" إن المحنة اللي متقتلش بتقوي واكتشفت حب الناس ليا وتعاطفهم معايا واهتمامهم بيا.. والتقرب إلى ربنا في وقت المحنة والصمود هو أقرب طريق لظهور الحق واختفاء الظلم".

واستطردت ماجدة الخطيب:"أول يوم في السجن كان أقسى يوم في حياتي تحولت من مواطنة شريفة إلى إنسانة خارجة عن القانون.. ومن اسم إلى رقم ولوحة اتعلقت على صدري".

وتحدثت عن علاقتها بزملاء السجن قائلة:" اللي خفف الواقع المرير زميلات المحنة اللي بتقرب الناس من بعضها.. كانوا بيعاملوني على إني نجمة سينمائية وزاد الحب بينا لما عرفوني كإنسانة ".

وعبرت ماجدة الخطيب عن شعورها في هذه المرحلة قائلة:" الحرية شيء عظيم جدا والإنسان داخل السجن مقدرش أوصف إحساسه رغم إني عشت التجربة".

وعن تعاطف زملائها في مجال الفن معها، كشفت:" الجميع كان متعاطف معايا.. هند رستم كانت كل أسبوع بتيجي تزورني في العيد رغم الزحمة كانت تصمم تيجي تقضي معايا يوم الوقفة.. سميحة أيوب وماجدة الصباحي ومحمد عوض وجلال الشرقاوي وغيرهم.. مفيش حد متعاطفش معايا وموقفش جنبي .. الجميع كان حاسس إني بريئة".