أحمد حمدي: وزير الدفاع الأمريكي أشاد بدور مصر التاريخي في إرساء السلام

كشف الكاتب الصحفي أحمد حمدي محرر شئون رئاسة الجمهورية بجريدة أخبار اليوم، تفاصيل "القمة الأمريكية الإفريقية" .

وقال حمدي خلال هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي ببرنامج "مانشيت" والمذاع عبر قناة "سي بي سي"،:" برنامج الرئيس السيسي بـ"القمة الأمريكية الإفريقية" تضمن العديد من اللقاءات مع القادة".

وأوضح أحمد حمدي،:" القمة لها أهمية كبيرة وتعكس مدي إهتمام الجانب الأمريكي والعالمي، بالقارة الافريقية، مضيفا:" تسارع الأحداث يضيف أهمية كبيرة للقمة الثانية".

وأضاف:" الملفات المطروحة للنقاش هي أزمة الغذاء والطاقة ومواجهة التغيرات المناخية ومواجهة التداعيات الاقتصادية، متابعا:" الرئيس السيسي ناقش مع أعضاء المجلس الأمريكي مستجدات سد النهضة".

وأشار الكاتب الصحفي، إلي أن وزير الدفاع الأمريكي أشاد بدور مصر في التاريخي في إرساء السلام بالشرق الأوسط.

