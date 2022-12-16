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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أحمد حمدي: وزير الدفاع الأمريكي أشاد بدور مصر التاريخي في إرساء السلام

الكاتب الصحفي أحمد
الكاتب الصحفي أحمد حمدي

كشف الكاتب الصحفي أحمد حمدي محرر شئون رئاسة الجمهورية بجريدة أخبار اليوم، تفاصيل "القمة الأمريكية الإفريقية" .

وقال حمدي خلال هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي ببرنامج "مانشيت" والمذاع عبر قناة "سي بي سي"،:" برنامج الرئيس السيسي بـ"القمة الأمريكية الإفريقية" تضمن العديد من اللقاءات مع القادة".

وأوضح أحمد حمدي،:" القمة لها أهمية كبيرة وتعكس مدي إهتمام الجانب الأمريكي والعالمي، بالقارة الافريقية، مضيفا:" تسارع الأحداث يضيف أهمية كبيرة للقمة الثانية".

وأضاف:" الملفات المطروحة للنقاش هي أزمة الغذاء والطاقة ومواجهة التغيرات المناخية ومواجهة التداعيات الاقتصادية، متابعا:" الرئيس السيسي ناقش مع أعضاء المجلس الأمريكي مستجدات سد النهضة".

وأشار الكاتب الصحفي، إلي أن وزير الدفاع الأمريكي أشاد بدور مصر في التاريخي في إرساء السلام بالشرق الأوسط.
 

القارة الافريقية الرئيس السيسي وزير الدفاع التغيرات المناخية رئاسة الجمهورية

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