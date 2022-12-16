حدث ليلا| السيسي يستعرض رؤية مصر لتعزيز الأمن الغذائي بأفريقيا.. استقبال حار ولقاء دوري بين السيسي وبايدن.. التموين تعلن خط ساخن لمواجهة جشع التجار.. الأمن ينفي نشوب حريق كنيسة بالغربية

نشر موقع “صدى البلد” على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة الموافق 16 ديسمبر 2022 عددا من الاخبار المهمة، نرصد أبرزها فى التقرير التالى:
الرئيس السيسي يستعرض رؤية مصر لتعزيز الأمن الغذائي في أفريقيا .. ويطالب أمريكا بتخفيف أعباء الديون
أكد الرئيس السيسي أن مصر وافريقيا عازمون على تطوير الشراكة بين أفريقيا والولايات المُتحدة الأمريكية الدول الأفريقية أعدت مبادرات طموحة إسهاماً في الجهود الدولية للتعامل مع أزمة الغذاء التقارير الدولية إلى أن معدلات الجوع بدأت في التزايد خلال السنوات الثلاث الماضية بعد ثباتها منذ عام 2015 ارتباط وثيق بين الأمنين ..
مصافحة حارة بين الرئيس السيسي ونظيره الأمريكي بـ قمة قادة الولايات المتحدة وأفريقيا
نشر الحساب الرسمي للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، منذ قليل، صورة للرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الامريكي جو بايدن.
التموين تعلن مواجهة جشع التجار من خلال رقم خط ساخن للشكاوى.. تفاصيل
كشف المهندس عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، آليات مواجهة جشع التجار ومدي توفر السلع الإستراتيجية في الأسواق.
سفير مصر بالخرطوم :تعاون في مجالي الربط الكهربائي والسككي بين البلدين
التقى السفير هاني صلاح سفير مصر في الخرطوم بـ عثمان حسين عثمان وزير شئون مجلس الوزراء بجمهورية السودان الشقيق، حيث استعرض الجانبان تطورات العلاقات الثنائية والمشروعات الاستراتيجية بين مصر والسودان..
مصدر أمني ينفى نشوب حريق بكنيسة في الغربية
نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية بشأن نشوب حريق بلوحة الكهرباء داخل إحدى الكنائس بمحافظة الغربية.
رضا عبدالعال يرشح طاهر أبوزيد أو محمود طاهر لرئاسة الجبلاية
رشح رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" طاهر أبوزيد نجم فريق الأهلي ومنتخب مصر السابق ومحمود طاهر رئيس النادي الأهلي السابق لرئاسة اتحاد الكرة في الفترة المقبلة
بـ20 جنيها..مرتضى منصور يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك بشأن مباريات "أبطال إفريقيا"
زف مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بشرى سارة لجماهير الفريق بشان مباريات الزمالك في دوري أبطال إفريقيا. وأكد مرتضى منصور في تصريحات عبر قناة الزمالك أنه سيحدد سعر تذاكر مباريات الفريق في دوري أبطال إفريقيا لتصبح بـ٢٠ جنيه فقط
استقالة جماعية أو سحب الثقة من الكومي .. شوبير يكشف تطورات أزمة الإسماعيلي
كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن تفاصيل أزمة النادي الاسماعيلي. وأكد شوبير في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت أن لاعبي الاسماعيلي رفضوا خوض المران..
فردوس عبد الحميد: أنا شخصية خجولة وأرفض تقديم سيرتي الذاتية| خاص
ووصفت فردوس عبد الحميد ، مسلسل الضاحك الباكي بأنه عمل ضخم، يتحدث عن فترة مهمة في التاريخ المصري بما يشمل حياة نجيب الريحاني
بصرخ لوحدي .. رسالة مؤلمة من إيمي سمير غانم لوالديها الراحلين
تذكرت الفنانة إيمي سمير غانم والديها الراحلين بكلمات مؤثرة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”. ونشرت إيمي سمير غانم صورة لوالديها الراحلين
عمر شرقي يكشف تفاصيل دوره في مسلسل "بين السطور"| خاص
كشف الممثل الشاب عمر شرقي تفاصيل دوره ومشاركته في مسلسل بين السطور ، الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد فهمي …
الطب الشرعي بلوس أنجلوس: الدي جي تويتش أنهى حياته بنفسه
كشف الطب الشرعي بلوس أنجلوس سبب وفاة الدي جي والراقص تويتش بعد ساعات من رحيله بشكل مفاجيء، ما تسبب في حالة فزع
بايدن: تخصيص 2 مليار دولار إضافيين لتقليل نقص الغذاء في إفريقيا
أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه 120 مليون شخص في أفريقيا واجهوا مشاكل مع الأمن الغذائي العام الماضي ..
البيت الأبيض: القمة الأمريكية الإفريقية تلبي الأولويات المشتركة بتعزيز الشراكات
أعلن البيت الابيض أن قمة القادة بين الولايات المتحدة وإفريقيا التي عقدت على مدى ثلاثة أيام بالعاصمة الأمريكية واشنطن، تلبي الأولويات المشتركة
العواصف والأعاصير تتسبب في انقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف من الأمريكيين في 6 ولايات
أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن العواصف والأعاصير تسببت في انقطاع التيار الكهربي عن عشرات الآلاف من الأمريكيين في ست ولايات، بالاضافة إلى التسبب في حدوث دمار شديد بالعديد من المناطق.
إصابة ثمانية أشخاص في انفجار ضخم بـ ديار بكر بتركيا
وقع انفجار ضخم في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة في مدينة ديار بكر التركية.