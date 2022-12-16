حدث ليلا| السيسي يستعرض رؤية مصر لتعزيز الأمن الغذائي بأفريقيا.. استقبال حار ولقاء دوري بين السيسي وبايدن.. التموين تعلن خط ساخن لمواجهة جشع التجار.. الأمن ينفي نشوب حريق كنيسة بالغربية

نشر موقع “صدى البلد” على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة الموافق 16 ديسمبر 2022 عددا من الاخبار المهمة، نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

أكد الرئيس السيسي أن مصر وافريقيا عازمون على تطوير الشراكة بين أفريقيا والولايات المُتحدة الأمريكية الدول الأفريقية أعدت مبادرات طموحة إسهاماً في الجهود الدولية للتعامل مع أزمة الغذاء التقارير الدولية إلى أن معدلات الجوع بدأت في التزايد خلال السنوات الثلاث الماضية بعد ثباتها منذ عام 2015 ارتباط وثيق بين الأمنين ..

نشر الحساب الرسمي للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، منذ قليل، صورة للرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الامريكي جو بايدن.

كشف المهندس عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، آليات مواجهة جشع التجار ومدي توفر السلع الإستراتيجية في الأسواق.

التقى السفير هاني صلاح سفير مصر في الخرطوم بـ عثمان حسين عثمان وزير شئون مجلس الوزراء بجمهورية السودان الشقيق، حيث استعرض الجانبان تطورات العلاقات الثنائية والمشروعات الاستراتيجية بين مصر والسودان..

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية بشأن نشوب حريق بلوحة الكهرباء داخل إحدى الكنائس بمحافظة الغربية.

رشح رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" طاهر أبوزيد نجم فريق الأهلي ومنتخب مصر السابق ومحمود طاهر رئيس النادي الأهلي السابق لرئاسة اتحاد الكرة في الفترة المقبلة

زف مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بشرى سارة لجماهير الفريق بشان مباريات الزمالك في دوري أبطال إفريقيا. وأكد مرتضى منصور في تصريحات عبر قناة الزمالك أنه سيحدد سعر تذاكر مباريات الفريق في دوري أبطال إفريقيا لتصبح بـ٢٠ جنيه فقط

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن تفاصيل أزمة النادي الاسماعيلي. وأكد شوبير في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت أن لاعبي الاسماعيلي رفضوا خوض المران..

ووصفت فردوس عبد الحميد ، مسلسل الضاحك الباكي بأنه عمل ضخم، يتحدث عن فترة مهمة في التاريخ المصري بما يشمل حياة نجيب الريحاني

تذكرت الفنانة إيمي سمير غانم والديها الراحلين بكلمات مؤثرة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”. ونشرت إيمي سمير غانم صورة لوالديها الراحلين

كشف الممثل الشاب عمر شرقي تفاصيل دوره ومشاركته في مسلسل بين السطور ، الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد فهمي …

كشف الطب الشرعي بلوس أنجلوس سبب وفاة الدي جي والراقص تويتش بعد ساعات من رحيله بشكل مفاجيء، ما تسبب في حالة فزع

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه 120 مليون شخص في أفريقيا واجهوا مشاكل مع الأمن الغذائي العام الماضي ..

أعلن البيت الابيض أن قمة القادة بين الولايات المتحدة وإفريقيا التي عقدت على مدى ثلاثة أيام بالعاصمة الأمريكية واشنطن، تلبي الأولويات المشتركة

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن العواصف والأعاصير تسببت في انقطاع التيار الكهربي عن عشرات الآلاف من الأمريكيين في ست ولايات، بالاضافة إلى التسبب في حدوث دمار شديد بالعديد من المناطق.

وقع انفجار ضخم في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة في مدينة ديار بكر التركية.