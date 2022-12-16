بإمكانيات جبارة وسعر منافس.. موتورولا تطلق هاتفي Moto X40 و Moto G53

كشفت موتورولا Motorola، عن هاتفين جديدين تحت اسم Moto X40 و Moto G53، وتتميز أحد الطرازات الجديدة بكونه أرخص هواتف 5G في تاريخ الشركة، والآخر بدعم معدل تحديث عال للشاشة.

سعر ومواصفات Motorola Moto X40

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتميز هاتف موتورولا Moto X40، بشاشة من نوع OLED، بقياس 6.7 بوصة، تبلغ دقتها 1080 × 2400 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 165 هرتز، وتقنية HDR10 + وميزة تعتيم التيار المستمر.

ويعد Moto X40، أول هاتف يدعم شاشة عرض 165 هرتز من موتورولا ومع وحدة معالجة الرسومات Adreno 740 القوية، مما يجعله هاتف مخصص للألعاب الالكترونية ولكن بسعر منافس، مقارنة بهواتف الألعاب باهظة الثمن.

ويعمل هاتف موتورولا Moto X40، بواسطة معالج كوالكوم الأحدث Snapdragon 8 Gen 2، والذي ياتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 أو 512 جيجابايت.

Moto X40

ويحزم هاتف موتورولا Moto X40، بطارية بقوة 4600 مللى أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 125 وات، والتي يمكنها شحن الهاتف بنسبة 50% عبر منفذ من نوع USB -C في غصون 7 دقائق فقط.

وبالنسبة للتصوير الفوتوغرافي، يأتي هاتف موتورولا Moto X40، بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة مقربة بدقة 12 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 60 ميجابكسل.

ويمتاز هاتف موتورولا Moto X40، بدعما لمقاومة الماء وفقا لمعيار IP68، حيث يمكنه البقاء في الماء لمدة 30 دقيقة، ويتميز الجهاز بإطار مصنوع من الألومنيوم 7000، والجزء الخلفي مغطى بزجاج Gorilla Glass Victus بلمسة نهائية ناعمة الملمس، بالإضافة إلى نظام تبريد مكون من 11 طبقة تتضمن غرفة بخار (بحجم 3002 ملميتر مكعب)، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم My UI 5.0، المستندة على نظام التشغيل أندرويد 13.



ويتوفر هاتف Moto X40، مقابل سعر يبدأ من 490 دولار (أي ما يعاد 12000 جنيه مصري)، للطراز بسعة 8 + 128 جيجابايت.

Moto X40

سعر ومواصفات هاتف موتورولا Motorola Moto G53

يشمل هاتف Moto G53، على شاشة من نوع LCD، بقياس 6.8 بوصة، بجودة عرض FHD +، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

ويتمتع هاتف موتورولا Moto G53، بكاميرا خلفية مزدوجة الرئيسية تأتي بدقة 50 ميجابكسل، متصلة بكاميرا للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.

Motorola Moto G53

ويحتوي هاتف موتورولا Moto G53، على بطارية كبيرة بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 18 وات، ويعمل الهاتف بواسطة معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 680، والذي يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G.

ويتوفر هاتف موتورولا Moto G53، باللونين الأسود والأبيض، مقابل سعر يبدأ من 130 دولار (أي ما يعادل 3200 جنيه مصري).