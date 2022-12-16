ختام فعاليات التدريب المصرى السودانى المشترك حارس الجنوب - 2

إختُتمت فعاليات التدريب المصرى السودانى المشترك "حارس الجنوب - 2" والذى نفذته عناصر حرس الحدود المصرية وعناصر المشاة السودانية المدربة على مهام تأمين الحدود، والذى جرت فعالياته على مدار عدة أيام بمجمع تدريب ميادين قوات حرس الحدود فى إطار خطة التدريبات المشتركة لدعم آفاق التعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا البلدين الشقيقين.

قائد قوات حرس الحدود

وألقى اللواء أح عماد يمانى قائد قوات حرس الحدود كلمة نقل خلالها تحيات الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للقوات المشاركة بالتدريب ، مشيداً بإحترافية الأداء للعناصر المشاركة ومدى قدرتهم على القيام بمهام مشتركة بكفاءة وقدرة عالية.

قوات حرس الحدود

وقد شملت المرحلة الختامية تنفيذ عدد من الأنشطة والفعاليات التى تبرز أسلوب عمل ومهام عناصر حرس الحدود وكيفية التعامل مع مختلف المواقف الطارئة بما تفرضه طبيعة المناطق الحدودية وكيفية التغلب عليها بالإسلوب الأمثل ، وذلك بإستخدام أحدث الأسلحة والمعدات والأساليب المتطورة فى مجال تأمين الحدود.

حارس الجنوب - 2

يأتى التدريب فى إطار تعزيز أوجه التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والسودانية وتبادل الخبرات فى العمل على أحدث النظم والأساليب فى مجال تأمين الحدود .

حضر المرحلة الختامية اللواء أح خالد شوقى رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين .

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