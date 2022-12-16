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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس الاتحاد الدولي للإسكواش: نشكر طلعت مصطفى على تنظيم بطولة العالم بنادي مدينتي|فيديو

صدى البلد

أكدت رئيس الاتحاد الدولي للإسكواش، زينة ولدريدج، أن مصر قادرة على استضافة بطولات دولية جديدة بلعبة الإسكواش، في ظل الدعم والشعبية الواسعة للعبة الاسكواش، فضلاً عن التغطية الإعلامية المتميزة طوال أيام بطولة العالم الحالية ، وهو أمر يجعلها مناسبة لاستضافة بطولات الإسكواش، مضيفة أن "مصر مكان ممتاز لاستضافة بطولات الاسكواش".

 

وأشادت "ولدريج" بالتنظيم المميز لبطولة العالم للاسكواش 2022 المقامة في نادي مدينتي الرياضي ، ووجهت الشكر لمجموعة طلعت مصطفى على إسهامها ودعمها لإستضافة وتنظيم البطولة ، قائلة :"ما كان يمكن أن تُقام البطولة بهذا المستوى الرائع بدون دعم مجموعة طلعت مصطفى، لقد قاموا بعمل رائع ونحن ممتنون جدا لهم ونتطلع لاستمرار التعاون معهم في سبيل نجاح ونمو رياضة الاسكواش".

 

وأشادت رئيس الاتحاد الدولي للإسكواش، أيضاً بمجمع ملاعب نادي مدينتي، موضحة أن المجمع يضم ملاعب إسكواش زجاجية متنوعة داخلية وخارجية رائعة، تسمح للمشجعين ووسائل الإعلام بمتابعة المباريات بكل سهولة، وأكدت أن مجمع إسكواش مدينتي مؤهل لاستضافة بطولات دولية كبرى، مدللة على ذلك بنجاح نادي مدينتي في الاستعداد لاستضافة بطولة كأس العالم للإسكواش بشكل ممتاز في وقت قياسي، كما أبدوا تعاون في الاستجابة لأية متطلبات لتنظيم الحدث بشكل جيد.

مدينتي اسكواش نادي مدينتي طلعت مصطفى

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