بشأن جزر دوكدو.. ‏كوريا الجنوبية تحتج على الوثيقة الأمنية الجديدة لليابان

أصدرت كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، احتجاجا على استراتيجية الأمن القومي الجديدة لليابان، والتي كررت إدعاء سيادتها على جزر "دوكدو" الواقعة في أقصى شرق كوريا الجنوبية .



ووافق مجلس الوزراء الياباني برئاسة فوميو كيشيدا على الاستراتيجية الجديدة التي وصفت الجزر بأنها أراضي اليابان الموروثة، كما صادقت على وثيقتين دفاعيتين رئيسيتين أخريين في خطوة لتعزيز قدراتها الأمنية.



وقال المتحدث باسم الخارجية الكورية "ليم سو-سيوك" - حسبما نقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) - إن حكومة بلاده تعترض بشدة على ورود العبارة التي تدعي السيادة على "دوكدو" في استراتيجية الأمن القومي اليابانية داعيا إلى حذفها على الفور.



وأشار ليم إلى ضرورة إدراك الحكومة اليابانية أن تكرار الإدعاءات الخاطئة المتعلقة بجزر "دوكدو" لن يساعد في الجهود المبذولة لإقامة العلاقة الموجهة نحو المستقبل بين البلدين، مؤكدا أن حكومة بلاده سترد بصرامة على أي أعمال استفزازية في تلك الجزر.

