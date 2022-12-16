35 دقيقة.. البنك الأهلي يضغط .. وعواد يتصدى وينقذ الزمالك

مرت أحداث 35 دقيقة من المباراة التي تجمع بين فريقي نادي الزمالك والبنك الأهلي ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوريالمصري ومازال التعادل السلبي يسيطر على أحداث اللقاء.

وشهدت الدقيقة السابعة إهدار فرصة حقيقية من لاعبي البنك الأهلي على مرمي نادي الزمالك من خلال تمريرة من ناصر منسي إلىكريم بامبو داخل منطقة الجزاء سدد كرة تصدى لها محمد عواد





وشهدت المباراة قوة وندية من الفريقين، لاسيما أن البنك الأهلى الذي شن أكثر من هجمة خطرة كادت أن تترجم لأهداف لولا صلابة دفاع الزمالك وتألق محمد عواد.





وخاض الزمالك. المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - أحمد فتوح

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - إمام عاشور - أحمد مصطفى " زيزو"

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - يوسف حسن

بينما خاض البنك الأهلي المباراة بتشكيل مكون من :-





حراسة المرمي.. محمد أبو جبل

خط الدفاع .. أحمد ياسين _ أحمد العش _ أسامة إبراهيم _ يعقوبو

خط الوسط.. محمود سيد _ محمد فتحي _ كريم بامبو _ محمود قاعود

خط الهجوم.. ناصر منسي