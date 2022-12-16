تخلصت من والدتها بمساعدة جارها | تفاصيل صادمة.. فيديو

قدمت مذيعة صدى البلد شروق عادل تغطية عن جريمة قتل فتاة عمرها 20 عاماً لوالدتها بالاشتراك مع جارها، الذي تجمعهما علاقة عاطفية.

قامت جهات التحقيق في محافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، بحبس شابة عشرينية متهمة بقتل والدتها بالاشتراك مع جارها 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

نجح رجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد فى حل لغز مقتل مشرفة عمال بمستشفي الحياة فى بورفؤاد التابعة لمنظومة التأمين الصحى الشامل .

حيث أدعت ابنة المجني عليها بتعرض والدته للسرقة، وقام السارق بقتلها بعد سرقة بعض المشغولات الذهبية لديهم.

للمزيد من التفاصيل حول هذا الحادث، يرجى مشاهدة الفيديو التالي: