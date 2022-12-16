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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يتلقى إخطارا رسميا بالمشاركة في كأس العالم للأندية

صدى البلد

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم إسناد استضافة بطولة كأس العالم للأندية للمغرب خلال الفترة من 1-11 فبراير المقبل، كما قرر فيفا أيضا زيادة عدد المشاركين في مونديال الأندية إلى 32 فريقا اعتبارا من نسخة المسابقة عام 2025.

ومن المقرر أن يقام مونديال الأندية في المغرب، بمشاركة 7 أندية، حيث يلعب فيها أبطال القارات الست التابعين لفيفا، بالإضافة إلى ممثل عن البلد المضيف.

وقال السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي بعد اجتماع مجلس فيفا أمس إن المغرب سينظم النسخة المقبلة بنظامها القديم، وتعتبر هذه هي المرة الثالثة التي تجرى فيها البطولة بدولة المغرب، التي استضافت المسابقة من قبل عامي 2013 و2014

وأضاف: "الأندية المتأهلة حتى الآن إلى البطولة هي فلامنجو البرازيلي بطل كوبا ليبرتادوريس، ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا، الوداد البيضاوي بطل إفريقيا، سياتل ساوندرز الأميركي بطل كونكاكاف وأوكلاند سيتي بطل أوقيانيا".

وقال الأهلي إنه تلقي خطاباً رسمياً يفيد بمشاركته في كأس العالم للأندية.

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