عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انتهاء أزمة التأشيرات بين المغرب وفرنسا

المغرب وفرنسا
المغرب وفرنسا

 أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، اليوم الجمعة، انتهاء أزمة التأشيرات التي عكرت العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وفرنسا منذ أكثر من عام.

وقالت كولونا، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها المغربي ناصر بوريطة عقب مباحثات بينهما: "لقد اتخذنا إجراءات، مع شركائنا المغاربة، من أجل العودة إلى تعاون كامل في مجال الهجرة".

وأوضحت أن هذا القرار دخل حيز التنفيذ منذ الاثنين الماضي، معربة عن سعادتها بذلك.


وشهدت علاقات المغرب وفرنسا فتورا في الأشهر الأخيرة خصوصا بعد قرار باريس في سبتمبر 2021 تقليص عدد التأشيرات الممنوحة للمغرب والجزائر إلى النصف، مبررة ذلك برفض البلدين استعادة مهاجرين غير نظاميين تريد باريس ترحيله وهو القرار الذي وصفته الرباط حينها بأنه "غير مبرر"، وأثار سخطا في المملكة حيث أدانه نشطاء حقوقيون ومثقفون ووسائل إعلام محلية.

من جهته، قال وزير الخارجية المغربي إن المغرب امتنع عن التعليق رسميا على تلك الإجراءات (خفض عدد التأشيرات) التي اتخذتها السلطات الفرنسية من جانب واحد احتراما لسيادتها، وبطبيعة الحال كانت هناك ردود أفعال شعبية من طرف الناس المعنيين".

وأضاف: "اليوم أيضا قرار العودة إلى الوضع الطبيعي قرار أحادي الجانب يحترمه المغرب ولن نعلق عليه رسميا؛ لكنه يسير في الاتجاه الصحيح. 

شغب بباريس وهتافات ضد ماكرون.. حقيقة ما حدث بعد هزيمة المغرب من فرنسا|شاهد

10آلاف شرطي وإغلاق الشانزليزيه.. استنفار أمني في باريس قبل مواجهة المغرب وفرنسا

فرنسا المغرب الخارجية الفرنسية السلطات الفرنسية العلاقات الدبلوماسية وزير الخارجية المغربى وزيرة الخارجية الفرنسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالدور التمهيدي .. موعد أول مباراة لـ الأهلي في مونديال الأندية

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 16 ديسمبر 2022

استغل خوفها.. صيدلي بالقاهرة ينشر فيديو لفتاة عارية علي مواقع إباحية.. تفاصيل

بعد حسم اللوائح مشاركته .. إجراء يهدد وجود الأهلي في مونديال الأندية

الدولار يتراجع بقوة عالميا.. ومفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن

رقم خرافي | رئيس الفيفا يعلن عن إيرادات مونديال قطر 2022

موعد اجتماع البنك المركزي لتحديد أسعار الفائدة

32 فريقا.. فيفا يعلن تعديل نظام كأس العالم للأندية.. اعرف الموعد

موضوعات متعلقة

فخورون بالأسود.. محمد بن راشد يوجه رسالة إلى منتخب المغرب بعد الهزيمة أمام فرنسا

فرنسا تقلص آجال منح التأشيرات للتونسيين ودول المغرب العربي

ترشيحاتنا

مادة لتعليم قيادة السيارة و3 فترات باليوم.. مقترحات جديدة بشأن المناهج الدراسية

مرض تنفسي يهاجم دولة عربية بشراسة وازدحام شديد بالمستشفيات

الفضة بدل الذهب للشبكة .. مقترح برلماني عاجل يخص المقبلين على الزواج

سعر عيار 21 في مصر الآن| بشرى من التموين بشأن الذهب ..فيديو

صلاح يسجل أول أهداف ليفربول أمام ميلان ودياً

السيسي: استمرار التشاور مع “البنك الدولي” لدعم جهود الحفاظ على مسار التنمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يحمي من أمراض خطيرة .. 3 فوائد غير متوقعة لـ الكيوي

جمال شعبان يكشف أسرارا علمية عن آية في سورة مريم

فستان مميز.. درة تخطف الأنظار بإطلالة جديدة.. شاهد

فستان غريب.. سلمى أبو ضيف تثير الجدل بظهورها| شاهد

فيديو

الأهلي في كأس العالم للأندية | اِعرف التفاصيل وموعد نسخة 2023

كل ما تريد معرفته عن المستندات المطلوبة لترخيص المحال طبقا للقانون الجديد/ فيديو جراف

نجوم الترند.. طلاق غادة عبد الرازق يثير ضجة وتطورات حالة رامي جمال

انفجار في تركيا وحريق بفرنسا.. الكوارث تطارد عدة دول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

يا رب سنة سعيدة

د. نادية قطب

هل أنا نرجسي .. سيكولوجية النرجسية

كريمة أبو العينين

دموع كريستيانو ورقصة المغربي

د.هادي التونسي

وداعا سواكوبمند

د. فتحي حسين

وحدة العرب ورسائل منتخب المغرب في كأس العالم

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

اﻟﻤﺰﻳﺪ