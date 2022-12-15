اشتباكات عنيفة في فرنسا وبلجيكا بعد هزيمة المغرب بنصف نهائي كأس العالم|شاهد

اندلعت اليوم الخميس اشتباكات عنيفة بين مشجعين مغاربة وفرنسيين في عدة مناطق بفرنسا وبلجيكا، وذلك عقب هزيمة المغرب على يد فرنسا في مباراة نصف نهائي كأس العالم 2022.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، لقطات مصورة لاشتباكات في مدينة نيس الفرنسية بين الجماهير، حيث هاجم شبان يرتدون أغطية للرأس جماهير المغرب.

وذكرت الصحيفة أن المشجعين المغاربة اشتبكوا مع مشجعين فرنسيين في محطة بروكسل الجنوبية في بلجيكا، حيث ألقوا ألعابًا نارية على صفوف شرطة مكافحة الشغب، التي رد بإطلاق مدافع مياه وغاز مسيل للدموع على المجشعين.

فرنسا تُنهي أحلام المغرب

وستكون فرنسا حاملة اللقب على موعد مع مواجهة مرتقبة أمام الأرجنتين في نهائي كأس العالم لكرة القدم، بعدما فازت 2-صفر على المغرب في الدور قبل النهائي الأربعاء، لتقترب من أن تصبح أول منتخب يحتفظ باللقب مرتين على التوالي، منذ أن فعلتها البرازيل قبل 60 عاما.

وعانى منتخب المغرب من ضربة مبكرة بإصابة اثنين من أبرز مدافعيه، وهما نايف أكرد قبل البداية مباشرة ورومان سايس في منتصف الشوط الأول.

وحاول المغرب أن يصبح أول منتخب على الإطلاق من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية يصل إلى النهائي، لكنه تعرض لضربة مبكرة بإصابة المدافع نايف أكرد قبل انطلاق المباراة مباشرة، ثم زميله القائد رومان سايس الذي خرج في الدقيقة 21 وشارك سليم أملاح بدلا منه.