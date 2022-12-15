عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اشتباكات عنيفة في فرنسا وبلجيكا بعد هزيمة المغرب بنصف نهائي كأس العالم|شاهد

جانب من الاشتباكات
جانب من الاشتباكات

اندلعت اليوم الخميس اشتباكات عنيفة بين مشجعين مغاربة وفرنسيين في عدة مناطق بفرنسا وبلجيكا، وذلك عقب هزيمة المغرب على يد فرنسا في مباراة نصف نهائي كأس العالم 2022.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، لقطات مصورة لاشتباكات في مدينة نيس الفرنسية بين الجماهير، حيث هاجم شبان يرتدون أغطية للرأس جماهير المغرب.

وذكرت الصحيفة أن المشجعين المغاربة اشتبكوا مع مشجعين فرنسيين في محطة بروكسل الجنوبية في بلجيكا، حيث ألقوا ألعابًا نارية على صفوف شرطة مكافحة الشغب، التي رد بإطلاق مدافع مياه وغاز مسيل للدموع على المجشعين.

فرنسا تُنهي أحلام المغرب

وستكون فرنسا حاملة اللقب على موعد مع مواجهة مرتقبة أمام الأرجنتين في نهائي كأس العالم لكرة القدم، بعدما فازت 2-صفر على المغرب في الدور قبل النهائي الأربعاء، لتقترب من أن تصبح أول منتخب يحتفظ باللقب مرتين على التوالي، منذ أن فعلتها البرازيل قبل 60 عاما.

شرف عظيم لوطننا الغالي.. تامر حسنى يوجه رسالة لـ منتخب المغرب| شاهد

بايدن بعد خسارة المغرب أمام فرنسا: شرف لي رؤية إنجازات هذا الفريق

وعانى منتخب المغرب من ضربة مبكرة بإصابة اثنين من أبرز مدافعيه، وهما نايف أكرد قبل البداية مباشرة ورومان سايس في منتصف الشوط الأول.

وحاول المغرب أن يصبح أول منتخب على الإطلاق من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية يصل إلى النهائي، لكنه تعرض لضربة مبكرة بإصابة المدافع نايف أكرد قبل انطلاق المباراة مباشرة، ثم زميله القائد رومان سايس الذي خرج في الدقيقة 21 وشارك سليم أملاح بدلا منه.

كاس العالم لكرة القدم فرنسا البرازيل المغرب المغرب وفرنسا كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إحالة صيدلي إلى محكمة الجنايات لاتهامه بإنشاء محتويات إباحية

بتر عضوه الذكري لارضائها.. القصة الكاملة لميكانيكي كرداسة وعشيقته

تراجع حاد في سعر جرام الذهب بـ مصر عيار 21 الآن

على النايل سات.. قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة المغرب وفرنسا بكأس العالم 2022

حسّيت بإيده .. متزوجة تروي فضيحة تحرش طبيب بها في الجيزة

مفاجأة سارة بشأن أسعار الذهب .. تفاصيل

صورتها عرضت والدتها للإحراج.. 5 صور لـ ابنة رانيا يوسف تثير الجدل

بعد طلاقها.. رد فعل صادم من غادة عبد الرازق تجاه زوجها

موضوعات متعلقة

إنجاز للكرة العربية.. أول تعليق من نجم المغرب بعد تأهل فرنسا

آخرها تصيح | تعليق صادم من تامر أمين على مباراة المغرب وفرنسا

ترشيحاتنا

هل هناك علاقة بين صلاة الشروق وعبادة الشمس.. علي جمعة يحسم الجدل

الرئيس السيسي يحضر مأدبة عشاء بالبيت الأبيض للزعماء المشاركين في القمة الأمريكية-الإفريقية

تراجع التضخم في بريطانيا من أعلى مستوى منذ 41 عامًا

أمر مؤسف.. عضو اتحاد الكرة السابق: لا توجد خطط واضحة للتطوير

أمريكا تعتزم تزويد أوكرانيا بقنابل ذكية

أحدهما كان فى عمر والدها.. تفاصيل 12 زيجة لغادة عبد الرازق.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس ملفتة.. دنيا بطمة تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

قبل طلاقهما.. لحظات رومانسية بين غادة عبد الرازق وزوجها| صور

وانقلب السحر.. حكاية المشجع “المنحوس” تشعل توقعات بطل المونديال

في 10 دقائق.. طريقة تحضير كيك الشكولاتة

فيديو

فيلم تنبأ بحصول المغرب على كأس العالم وشارك فيه الركراكي.. ما القصة؟ "فيديوجراف"

كيف يمكنك الحصول على شقة في مشروع داره ؟ | الشروط والتفاصيل

بلغوا عنهم فورا .. رسالة تحذير من رئيس الوزراء للتجار | فيديو

قبل مباراة المغرب وفرنسا.. جماهير الأسود تناشد مجومبا ارتداء قميص الديوك |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

دموع كريستيانو ورقصة المغربي

د.هادي التونسي

وداعا سواكوبمند

د. فتحي حسين

وحدة العرب ورسائل منتخب المغرب في كأس العالم

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

عاطف المختار

ذوو الهمم والدمج

هند عصام

المومياء الناطقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ