شرف عظيم لوطننا الغالي.. تامر حسنى يوجه رسالة لـ منتخب المغرب| شاهد

وجه الفنان تامر حسنى ، رسالة لـ منتخب المغرب بعد أدائهم الممتاز أمام المنتخب الفرنسي فى مباراة نصف نهائي بطولة كأس العالم 2022 بقطر التى انتهت بفوز فرنسا .

وكتب تامر حسنى عبر انستجرام “ إنجاز تاريخي لا يُنسى و نتيجة و شرف عظيم لوطنا الغالي من اسود الاطلس وحوش المغرب تستحقون اكبر استقبال تاريخي و اكبر احتفال لمجهودكم العظيم : كل الفخر و الحب و التقدير لكم من قلب كل مصري و عربي ”.

و يذكر أن تأهل منتخب فرنسا لنهائي بطولة كأس العالم 2022 بقطر، وذلك بانتصاره على المغرب بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما بالنهائي.

و سجل منتخب فرنسا الهدف الثاني في شباك المغرب، بالمباراة التي تجمعهما في نصف نهائي بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

وسجل البديل كولو مواني الهدف الثاني لمنتخب فرنسا في الدقيقة 78، من متابعة لتمريرة زميله كيليان مبابي