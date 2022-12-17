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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

مع زوج خالتها.. فنانة تكشف سر خوفها من مشهد إغراء بـ"جاءنا البيان التالي"

صدى البلد

للمرة الأولى تحدثت الفنانة أميرة نايف عن دورها، وسر شعورها بالإحراج الكبير والخجل من تأديتها الدور أمام الفنان الراحل محمد كامل دون غيره من الفنانين، فما السبب وراء هذا الخجل؟ 

قدمت الفنانة الأردنية أميرة نايف، دور فتاة ليل في فيلم «جاءنا البيان التالي»، لكن الأصعب في تقديم دورها كان تأديتها دور إغراء أمام الفنان الراحل محمد كامل، الذي ربطتها به علاقة قرابة قوية، فكان زوج خالتها في الحقيقة، ما جعلها تشعر بإحراج شديد، موضحة في لقاء تليفزيوني:

« لما عرفت تفاصيل الدور، قلت للمخرج الأستاذ سعيد حامد انا خايفة من ده ومبحبش ادخل في تفاصيل المشاهد دي، فقال لي إنتي شفتي أفلامي، كان فيها مشاهد بالتفاصيل دي قبل كده؟!»، وعلى الرغم من معرفته بصلة القرابة القوية بينها وبين الفنان محمد كامل إلا انه طمئنها، مؤكدًا لها أن المشهد سيخرج بطريقة لا تحرجها أمام زوج خالتها، ووقت التصوير طلب من طاقم العمل مغادرة الاستوديو باستثناء أسطى الإضاءة ومدير التصوير.

شعرت أميرة نايف بصعوبة شديدة خلال تصوير مشهد الإغراء أمام محمد كامل، لصعوبة الموقف بينهما، موضحه «ده خلاني أخاف أكتر وأتكسف لأني بنته وكان بيقعدني على رجله ويجيب لي شكولاته، وكمان في الأحداث أنا اللي بقود الحكاية لإن ده شريط بيتصور».

وتابعت: «كنا بنصور على خام مش ديجيتال، وانا كنت واخدة على نفسي تحدي إني أصور من أول مرة، علشان ده مال ناس، لكن أول مرة دخلت أصور كنت مش مسيطرة على الموقف»، ثم أخبرها سعيد حامد أنه سيجعلها تعيد تصوير المشهد وانها ستظهر بالشكل المطلوب وكأنها فتاة ليل تقوم بإغواء الصحفي، ما دفعها للتركيز ونجحت بالفعل في تصوير المشهد من أول محاولة، وخرج الدور كما يجب أن يكون، واكتسبت شهره واسعه.

الفنانة أميرة نايف فيلم جاءنا البيان التالي الفنان الراحل محمد كامل محمد هنيدي أعمال محمد هنيدي

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