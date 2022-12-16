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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الناتو: روسيا تستعد لتحمل خسائر كبيرة في حرب طويلة بأوكرانيا

الأمين العام لحلف
الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو” ينس ستولتنبرج أن روسيا تستعد لحرب طويلة في أوكرانيا ومستعدة لتكبد خسائر كبيرة.

وقال ستولتنبرج، في مؤتمر صحفي: "علينا مواصلة دعم أوكرانيا حتى يدرك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عجزه عن الانتصار العسكري".

وأضاف: "من المرجح أن تنتهي حرب أوكرانيا على طاولة المفاوضات كغالبية الحروب".

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وأفادت وكالة "رويترز" للأنباء، اليوم الخميس، بأن أوكرانيا تعرضت لهجوم صاروخي كبير من قبل روسيا صباح اليوم.

ونقلت الوكالة عن السلطات الأوكرانية، أن نحو 60 صاروخا من طائرات استراتيجية وأسطول البحر الأسود الروسي، تم إطلاقهم باتجاه مدن مختلفة في أوكرانيا.

في سياق متصل، أعلن حكام مدينتي أوديسا وخاركيف، تعرض المدينتين لقصف شديد استهدف البنية التحتية.

وطلبت الرئاسة الأوكرانية من المواطنين البقاء في الملاجئ مع استمرار عمل صافرات الإنذار.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن في وقت سابق، إن قواته ستواصل قصف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، مشددا على أن بلاده لم تكن البادئة بسلوك هذا النهج في الحرب.

ونقلت وكالة "تاس" عن بوتين قوله خلال تكريمه قادة عسكريين في حفل بمناسبة يوم أبطال الوطن: "روسيا استهدفت البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، لكنها لم تكن من بادر إلى ذلك فقد جاءت الضربات الأولى من طرف من ضربوا جسر القرم".

وأضاف: "الغرب يتجاهل ما تقوم به أوكرانيا ضد روسيا، لكن خطوات موسكو وردودها تسبب دائما موجة عارمة من الضجيج الإعلامي".

الناتو روسيا أوكرانيا حرب خسائر

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