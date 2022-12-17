أسرار دولة عميد المداحين.. الباز يناقش كتاب ياسين التهامي بدار علوم جامعة القاهرة

تنظم كلية دار العلوم جامعة القاهرة المنتدى الثقافي، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة وإشراف الدكتور أحمد بلبولة عميد الكلية.

وتبدأ فعاليات المنتدى الثقافي بالندوة الثقافية الأولى ومناقشة حول كتاب: ياسين التهامي.. أسرار دولة عميد المداحين، للإعلامي الدكتور محمد الباز

ويقام المنتدي الثقافي يوم الاثنين الموافق 2022/12/19 بقاعة زكي يماني بالكلية.

وعلي جانب آخر استضافت كلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة منال المصري عميد الكلية، ندوة "تعزيز جهود العمل التطوعي لشباب الجامعات في المبادرة الرئاسية حياة كريمة"، بحضور الدكتور أحمد شعيب المنسق العام لمبادرة حياة كريمة وأعضاء هيئة التدريس المشاركين بالقوافل الطبية وعدد من طلاب الكلية ومتطوعي شباب حياة كريمة.

وتناولت الندوة، دور جامعة القاهرة في مبادرة "حياة كريمة" والذي تمثل في إطلاق العديد من القوافل التنموية الشاملة للقرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وتدريب وتأهيل الفئات الأكثر احتياجًا على حرف ومهارات تدر عليهم دخلًا، إضافة الى رفع الوعي الصحي، ورفع كفاءة بعض المدارس، والتدريب على المشروعات الصغيرة، وبرامج محو الأمية، بالإضافة إلى قيام الجامعة بتنظيم الزيارات الميدانية لطلابها لقرى حياة كريمة التي تنفذها الدولة.

وأكد الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن من المهم مشاركة الشباب في العمل التطوعي داخل المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها بقري ومحافظات مصر ضمن مبادة "حياة كريمة"، لافتًا إلى أن العمل التطوعي يساهم في زيادة الثقة بالنفس ويزيد من خبرات الشباب التي تساعدهم على تحقيق أهدافهم المستقبلية، ويزيد من تعزيز شعورهم بالانتماء والمسؤولية تجاه المجتمع.