لديه طموحات..السفير حسام زكي: المجتمع العربى يريد أن ينهض ويرتقي ويتطور.. فيديو

قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن القمة العربية الصينية كانت حدث تاريخي.

وأضاف السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، خلال لقائه عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"،: "بين الدول العربية والصين كل سبل التبادل"، لافتا :"العرب والصين لديهم حضارات مشتركة".

وأوضح: "خلال القمة كان هناك تلميح على الموقف الأمريكي"، معقبا: "الأمور متفق عليها منذ فترة، والقمة لم تأتي ردا على شيء".

وأكد: "فكرة القمة لاقت قبولا من الصين والعرب"، موضحا: "هناك مجتمع عربى يريد أن ينهض ويرتقى ويتطور، ولديه طموحات اقتصادية".

ولف: "المملكة العربية السعودية قوة إقليمية راسخة موجودة لديها الإمكانيات الاقتصادية الكبيرة وهي سوق واعد، فضلا عن سوق الخليج وسوق مصر وشمال أفريقيا، والصين تنظر إلى هذا وترى فرصا في التعاون وأن المنطقة هي المستقبل".