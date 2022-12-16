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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لديه طموحات..السفير حسام زكي: المجتمع العربى يريد أن ينهض ويرتقي ويتطور.. فيديو

السفير حسام زكي
السفير حسام زكي

قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن القمة العربية الصينية كانت حدث تاريخي.

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وأضاف السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، خلال لقائه عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"،: "بين الدول العربية والصين كل سبل التبادل"، لافتا :"العرب والصين لديهم حضارات مشتركة".

 

وأوضح: "خلال القمة كان هناك تلميح على الموقف الأمريكي"، معقبا: "الأمور متفق عليها منذ فترة، والقمة لم تأتي ردا على شيء".

 

وأكد: "فكرة القمة لاقت قبولا من الصين والعرب"، موضحا: "هناك مجتمع عربى يريد أن ينهض ويرتقى ويتطور، ولديه طموحات اقتصادية".

 

ولف: "المملكة العربية السعودية قوة إقليمية راسخة موجودة لديها الإمكانيات الاقتصادية الكبيرة وهي سوق واعد، فضلا عن سوق الخليج وسوق مصر وشمال أفريقيا، والصين تنظر إلى هذا وترى فرصا في التعاون وأن المنطقة هي المستقبل".

الجامعة العربية السفير حسام زكي القمة العربية الصينية الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية القاهرة الإخبارية

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