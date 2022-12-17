حميد الشاعري وأحمد زكي.. مصطفى قمر يكشف : بدأت علاقتي بالغناء عندما كنت في رحلة مع العائلة للعريش

مصطفى قمر عن النجم الكبير حميد الشاعري: أول واحد عمل نقلة في المزيكا

لأول مرة.. بنلف| دويتو بين أنغام ومصطفى قمر

مصطفى قمر يكشف كواليس فيلم البطل مع أحمد زكي

كنت باخد 1500 جنيه في الفرح وحوشت 40 ألف صرفتهم في ليلة

اطلق الفنان مصطفى قمر، عدة تصريحات هامة في حوار مع الفنان أنغام، مقدمة برنامج أنغام، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الجمعة، نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي:

كشف الفنان والطرب مصطفى قمر، تفاصيل جديدة عن حياته الخاصة، وبدايته في المجال الفني.



وقال مصطفى قمر، إن النجم حميد الشاعري من النجوم المعروفين في المحال الفني، مضيفا أن حميد الشاعري له أعمال فتية معي حققت نجاحا.



وأضاف مصطفى قمر، أن حميد الشاعري له دور رائع في الموسيقى، وأول واحد عمل نقلة في المزيكا، ووله الفصل اني اجي القاهرة، وصديقي واخويا جدا.





اعتبر نفسي امتداد للفنان محمد فوزي

كشف الفنان والطرب مصطفى قمر، تفاصيل جديدة عن حياته الخاصة، وبدايته في المجال الفني.

وقال مصطفى قمر، إنني امتدات للفنان محمد فوزي وبسير على خطى أعمالع الفنية، وله أعمال فتية مؤثرة وفي غاية الروعة.



وأضاف مصطفى قمر، الفنان أن كنت هعمل مع احمد زكي فيلم البطل، متابعا أن كنت بعشق العدل واقترح على عمل فيلم في السينما.



وغنت المطربة أنغام، اغنية دويتو مع المطرب مصطفى قمر، لأغنية بنلف، والتي بدأت كلمتها "حبيبي.. بنودع ربيع ونستقبل ربيع يأمرنا القدر تنطفي الشموع".





وكشف المطرب مصطفى قمر، تفاصيل غنائه في الأفراح، قائلا: "الفن حب مش هواية عشان نكسب منها فلوس هي أحسن من كده بكتير النجاح أحلى بكتير أنا زمان كان كل فلوسي اللي بكسبها من الشغل بصرفها على الشغل والحمدلله شوفت نتيجة ده".

وأضاف: "أنا كنت باخد 1500 جنيه في الفرح وقتها، وفضلت سنة أشتغل جمعت 40 ألف جنيه"، لافتا "أنا وسامح العجمي عملنا أغنية بابا نويل وكنا عايزين نصورها ومكنش في حد عايز يعملها كان كحل اللي بنقوله بيقولنا هتصوروها تعملو بيها إيه يعني".

وأشار: "صرفت الفلوس اللي جمعتهم عشان أعمل أغنية بابا نويل في رأس السنة وروحت لإيهاب توفيق قولتله اتفرج عليها وكان عايز يقولي يا عبيط صرفت فلوسك كلها ليه".



واسترسل: "بدأت علاقتي بالغناء عندما كنت في رحلة مع العائلة للعريش وبدأت أغنى معهم وفجأة سكت الجميع ليسمعوا صوتي، فانتبهت لذلك"، لافتا: "أتذكر أنني لم أتوقف عن الغناء طيلة الرحلة".



ولفت: "كنت أحلم دائما وأنا صغير بالنجومية وأنني مثل عبد الحليم حافظ، وأحيانا كنت أحب الليل كي أبدأ في التخيل والحلم".