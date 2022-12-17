كيف ستؤثر الحوكمة بالإيجاب على حياة المواطنين؟.. هاني محمود يجيب

أكد المهندس هاني محمود مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، أن القضاء على البيروقراطية والفساد أهم أولويات الاصلاح الإداري للدولة مع انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف هاني محمود، خلال استضافته ببرنامج «بصراحة» الذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، على قناة «الحياة» أن مصر عملت منذ عام 2014 على الوصول لميكنة كاملة للمؤسسات الحكومية، متابعا أن حضرت احتفالية في دولة إستونيا للاحتفال بميكنة البلاد بالكامل، عام 2015 حيث يبلغ عددهم 1.2 مليون نسمة.

لابد أن تؤسس برامج

وتابع المهندس هاني محمود مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، أن لا توجد دولة في العالم تستطيع أن تعمم الميكنة في كامل بلادها دون قواعد بيانات مميكنة، ولابد أن تؤسس برامج معينة تربط قواعد البيانات ببعضها البعض.

