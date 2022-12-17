بإطلالة جريئة.. هيفاء وهبي تثير الجدل عبر انستجرام

شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي متابعيها عدة صورمن أحدث جلسة تصوير لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور الفيديوهات إنستجرام.



وخطفت هيفاء وهبي أنظار جمهورها بأطلالة جذابة جريئة مرتدية جامبسوت بيضاء برسومات زرقاء ، وجاءت التعليقات كالاتي :

ملفتة اوي ، كبرتي علي اللبس دا ، عيب انتي جدة .

حددت منصة شاهد vip يوم 25 ديسمبر الحالي ، موعدا نهائيا لعرض فيلم “ أشباح أوروبا ” والذى تقوم ببطولته الفنانة هيفاء وهبي ، علي الرغم من استمرار فى دور العرض السينمائية حتي الآن .

فيلم أشباح أوروبا من بطولة هيفاء وهبي وأحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم باسم سمرة، وتدور أحداث الفيلم في إطار من الأكشن والمغامرات، بالإضافة إلى بعض المشاهد الرومانسية.

وتعود هيفاء وهبى بفيلم "أشباح أوروبا" إلى السينما بعد غياب 5 سنوات منذ تقديمها فيلم "حلاوة روح" مع المخرج سامح عبد العزيز، فيما ظهرت كضيفة شرف فى فيلم "خير وبركة" مع على ربيع ومحمد عبد الرحمن "توتا" العام قبل الماضى، إضافة إلى مشاركتها أيضاً كضيفة شرف خلال حلقتين من مسلسل "الواد سيد الشحات" مع أحمد فهمى وهنا الزاهد وفى شهر رمضان الماضى.

هيفاء وهبي وفيلم أشباح أوروبا



تعرضت هيفاء وهبى لأزمة كبيرة بفيلم "أشباح أوروبا"، وأثيرت العديد من الأزمات حول هذا الفيلم الذى جرى الانتهاء من تصويره آخر 2019، وتأجل طرحه أكثر من مرة، بعد وقوع خلافات بين هيفاء وهبى والمنتج محمد وزيرى، والتى انتهت بسجنه، وكان ذلك سببا في عدم حصول هيفاء وهبى على مستحقاتها المالية، وقامت برفع دعوى قضائية لوقف عرض الفيلم لحين الحصول على مستحقاتها، ولكن الدعوى التى أقامتها هيفاء وهبى بوقف عرض الفيلم تم رفضها من قبل المحكمة، وهو الأمر الذى دفع الشركة المنتجة لتحديد موعد عيد الفطر لعرض الفيلم.

وكانت اللجنة الثلاثية بغرفة صناعة السينما، والتى تضم ممثلين عن الهيئات الفنية، فحصت الشكوى المقدمة من هيفاء وهبى، والتى طالبت فيها بوقف عرض الفيلم حتى يدفع المنتج محمد وزيرى إليها 2 مليون جنيه، وجرى تعليق الاتفاق بعد تطور النزاع القضائى بينهما، حتى تم سجن وزيرى لمدة 5 سنوات بتهمة التبديد والنصب على هيفاء بمبلغ 63 مليون جنيه.