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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لوك شعر مختلف.. نرمين الفقي بإطلالة تخطف الأنظار | شاهد

نرمين الفقي
نرمين الفقي

شاركت الفنانة نرمين الفقي، متابعيها فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام. 

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وتألقت نرمين الفقي، مرتديه جيب قصيرة باللون الأسود والابيض، ونسقت معها بلوفر بسيط وناعم باللون الأسود ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية أعتمدت نرمين الفقي، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

كما اختارت نرمين الفقي، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة. 

وإليكم صور نرمين الفقي 

https://www.instagram.com/tv/CmPXRREo8C0/?igshid=NTdlMDg3MTY=

 

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