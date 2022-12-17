مكياج لافت.. ريهام عبد الغفور تستعرض جمالها على إنستجرام| شاهد

نشر الميك أب أرتست عبدالله الرفاعي، صورا جديدة له رفقة الفنانة ريهام عبد الغفور عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت ريهام عبد الغفور، مرتديه فستان أنيق ومميز باللون الموف، وتميز الفستان بتصميم مختلف وأنيق ليكشف عن جمالها ورشاقتها .

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ريهام عبد الغفور، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، ووضعت أحمر للشفاه باللون الموف الفاتح اللامع الذي يبرز جمال انوثتها .

كما اختارت ريهام عبد الغفور، تسريحة الكعكة لشعرها البني القصير لتتناسب مع ظهورها المميز واللافت.

وإليكم صور ريهام عبد الغفور