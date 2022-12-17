الشكر لمصر.. سفارة فلسطين بالقاهرة تنقل جثث غرقي سفينة قبالة تونس إلى غزة

أعلن سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، أنه بناء على توجيهات الرئيس الفلسطيني محمود عباس ابو مازن، وتعليمات وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي ، قامت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة واستكمالا لجهود السفارة الفلسطينية في تونس، بالتواصل مع الجهات المصرية المعنية لإتمام الإجراءات الخاصة بنقل جثامين شهداء لقمة العيش واللذين لقوا حتفهم في حادثة غرق لسفينة قبالة السواحل التونسية وذلك تمهيدا لنقلهم من مطار القاهرة الدولي إلى معبر رفح البري .

وأوعز سفير دولة فلسطين بمصر دياب اللوح لمندوبي السفارة استلام الجثامين وإنهاء كافة الإجراءات اللوجستية المتعلقة لاستصدار الموافقات الأمنية بالتعاون مع الجهات المصرية المختصة لتيسير نقل الجثامين الثمانية والقادمين من تونس عبر مطار القاهرة الدولي تمهيدا لنقلهم عبر معبر رفح البري فجر يوم الأحد لتواري أجسادهم ثرى الوطن في قطاع غزة ، والشهداء هم : آدم محمد عبيد شعت، أحمد خليل إسماعيل فارس، مقبل مجدي مقبل عتيم، عاهد عامر خميس أبو زريق. محمد يوسف علي قشطة، يونس حيدر عجيه الشاعر، سامي منصور عجيه الشاعر، محمد طلال رمضان الشاعر.

ووجه سفير دولة فلسطين بمصر دياب اللوح الشكر إلى السلطات والجهات ذات الصلة في جمهورية مصر العربية والتي لم تتوان عن تقديم كافة أشكال المساعدة والإسراع في إجراءات نقل الجثامين ، مجددا تعازيه القلبية لذوي شهداء لقمة العيش وعموم شعبنا الفلسطيني في هذا المصاب الجلل .