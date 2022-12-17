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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السفير حسام زكي: المجتمع العربى يريد أن ينهض.. والعالم ينقسم حول فلسطين

السفير حسام زكي
السفير حسام زكي

حل السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، ضيفا على الإعلامي "جمال عنايت"، ببرنامج "ثم ماذا حدث"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، ونرصد في التقرير التالي أبرز التصريحات:

السفير حسام زكي: الجامعة العربية تشجع الأطراف الليبية على إجراء الانتخابات
قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن الوضع في ليبيا معقد جدا.

وأضاف السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية،: "لا يمكن أن يتم النظر إلى الوضع في ليبيا في لحظة ما دون فهم الماضي".

وأشار: "الجامعة العربية تشجع الأطراف الليبية إلى سرعة إجراء الانتخابات"، موضحا: "الانتخابات هي الطريقة الوحيدة لكي يعبر الشعب الليبي عن رأيه في من يختاره أو يمثله"، موضحا: "الجامعة العربية على تواصل مع الليبيين، وندعو لسرعة إجراء الانتخابات في ليبيا".
 



السفير حسام زكي يوضح كيف تتعامل الجامعة العربية مع الوضع الحالي 

كشف السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، تعامل  الجامعة العربية في القضية الفلسطينية.

وقال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية،: "مسألة  التعامل مع القضية ليس بها بها أي حيرة أو ارتباك بأي شكل"، مشيرا: "هناك  حكومة مقرها رام الله، ودولة نعتبر بها وهي دولة فلسطين برئاسة الرئيس محمود  عباس"، معقبا: "هذا هو التعامل مع فلسطين الرسمية".


وأضاف: "الانقسام يؤثر على القضية الفلسطينية لأن العالم الخارجي ينقسم إلى رأيين، رأي مؤيد لفلسطين يطالب بلم الشمل، لكي يكون هناك رأي وصوت  واضح، وهؤلاء مؤيدين للقضية ومتعاطفين معها، ورأي آخر وهم الأكثر بغضا  للقضية الفلسطينية".

وأكد: "هناك من يعطل القضية الفلسطينية ويستفيد من الإنقسام"، موضحا: " إسرائيل تنقل القضية الفلسطينية إلى مربع مختلف، والجامعة تعد لمؤتمر دولي  لدعم القدس".


السفير حسام زكي: المجتمع العربى يريد أن ينهض ويرتقي ويتطور.. فيديو
قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن القمة  العربية الصينية كانت حدث تاريخي.

وأضاف،: "بين الدول العربية والصين كل سبل التبادل"، لافتا :"العرب والصين لديهم حضارات مشتركة"، لافتا: "خلال القمة كان هناك تلميح على الموقف  الأمريكي"، معقبا: "الأمور متفق عليها منذ فترة، والقمة لم تأتي ردا على شيء".

 

وأكد: "فكرة القمة لاقت قبولا من الصين والعرب"، موضحا: "هناك مجتمع عربى  يريد أن ينهض ويرتقى ويتطور، ولديه طموحات اقتصادية"، متابعا: "المملكة  العربية السعودية قوة إقليمية راسخة موجودة لديها الإمكانيات الاقتصادية الكبيرة  
وهي سوق واعد، فضلا عن سوق الخليج وسوق مصر وشمال أفريقيا، والصينى تنظر إلى هذا وترى فرصا في التعاون وأن المنطقة هي المستقبل".



حسام زكي: القمة الصينية العربية حدث تاريخي.. وبكين تفتح جميع قنواتها للتواصل
قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن القمة العربية الصينية التي أُقيمت في الرياض، حدث تاريخي، إذ إن العرب وبكين لديهما حضارات مشتركة.

وأضاف «زكي»، أن فكرة القمة اقترحها أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، في عام 2018، ولاقت القبول من جميع الأطراف، وأعربت الرياض عن استعدادها لاستضافة أول قمة.

أوضح الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن الجانب الصيني في إطار تواصله مع العالم العربي، يفتح جميع قنواته، وسبل الاتصال في مختلف المجالات.

 

تقاربًا عربيًا صينيًا

 

أكد حسام زكي أن القمة العربية الصينية ليست على حساب طرف آخر، وأنها حملت أكثر مما تحتمل، لافتًا إلى جميع الأطراف تنظر للمسألة بمنظور استراتيجي لا أحد يعلمه، وأن حقيقة الأمر أسهل من ذلك، وهي أن هناك تقاربًا عربيًا صينيًا ليس وليد اللحظة، ولكنه منذ ما يقرب من 18 عامًا، أي منذ عام 2004.

 

أوضح أن اتجاه الدول العربية والصين لرفع مستوى التقارب لا غبار على ذلك، وأن ذلك ظهر خلال بعض الأسئلة التي وُجهت للمؤتمر الصحفي عقب انتهاء القمة، مشددًا على أهمية الحاجة إلى التعاون والتعامل مع القوى العالمية الثانية.

السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية جمال عنايت ليبيا الانتخابات حسام زكي

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