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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميسي يجهز قرارا صادما حال خسارة نهائي كأس العالم.. تفاصيل

ميسي
ميسي

أكد تقرير صحفي، أن نهائي بطولة كأس العالم 2022، سيحسم مصير النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويلتقي منتخب الأرجنتين مع فرنسا، غدا الأحد، في نهائي بطولة كأس العالم 2022.

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وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن ليونيل ميسي لن يتقبل فكرة خسارة نهائي بطولة كأس العالم 2022 أمام زميله كيليان مبابي، وسيقرر مغادرة النادي الفرنسي “حال الهزيمة”، وقد يغادر أوروبا بأكلمها من خلال الانتقال إلى الدوري الأمريكي.

وأضافت الصحيفة، أنه في حال التتويج بلقب كأس العالم 2022، سيستمر ميسي مع باريس سان جيرمان بشكل طبيعي.

وينتهي عقد ليونيل ميسي مع نادي باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري 2022 - 2023.

 

ميسي جاهز لمواجهة فرنسا:

 

في سياق آخر، أكدت صحيفة "كلارين" الأرجنتينية، أن ليونيل ميسي لا يعاني من أي إصابة قبل مواجهة فرنسا في كأس العالم، حيث اكتفى أمس بالتدرب في صالة الجيم رفقة اللاعبين الذين تواجدوا في التشكيلة الأساسية في مواجهة كرواتيا الماضية.

وكانت تقارير صحفية، أكدت غياب ليونيل ميسي عن تدريبات الأرجنتين الجماعية أول أمس الخميس، بسبب معاناته من إصابة في العضلة الخلفية، وهو ما تسبب في رعب جماهير التانجو.

وأضافت الصحيفة، أن ميسي جاهز تماما لمواجهة فرنسا، ولا يعاني من أي إصابة.

وفاز منتخب الأرجنتين على كرواتيا بثلاثة أهداف دون رد، في نصف نهائي كأس العالم، بينما تغلب فرنسا على المغرب 2-0.

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