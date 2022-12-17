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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

استعدادا لمواجهة منتخب قطر وديا :

منتخب اليد يدخل اليوم فى معسكر مغلق بالمركز الأوليمبي بالمعادي

منتخب اليد
منتخب اليد

يدخل اليوم منتخبنا الوطنى المصرى الاول للرجال لكرة اليد فى معسكر مغلق بالمركز الاوليمبي بالمعادي و ذلك استعدادا لمواجهة منتخب قطر فى مبارتين وديتين يومى 20 و 22 ديسمبر الجارى و ذلك فى اطار الاستعدادات لبطولة العالم القادمة فى نسختها ال28 للرجال لكرة اليد ببولندا و السويد 2023.

تضم قائمة أسماء لاعبى منتخبنا الوطنى الاول للرجال لكرة اليد فى معسكره الحالى بالقاهرة بدون اللاعبين المحترفين كل من : عمر الوكيل بكار - احمد مؤمن صفا - اسلام راضى مواليد 2002 - حسن وليد قداح - عبد الرحمن فيصل - شهاب على مواليد 2002 - عمر الفولي مواليد 2002 - عمر ناصر مواليد 2002 - محسن رمضان - مهاب سعيد مواليد 2002 - اكرم يسري - عمر خالد كاستيلو - عمر سامى - ابراهيم المصري - احمد عادل - خالد وليد - شادي خليل - محمود عبد العزيز جدو مواليد 2002 - كريم هنداوي - عبد الرحمن حميد - عبد الرحمن طه.

ويضم جهاز المنتخب الوطنى الاول للرجال لكرة اليد المدير الفنى الاسبانى روبرتو جارسيا باروندو - اوسكار جوتيريز اجيلار المدرب المساعد - كابتن نور ابو زيد مدير الفريق - كابتن محمود سعيد مدير ادارى - المهندس محمد امام محلل الاداء الفنى - دكتور محمد شوقى طبيب الفريق - كابتن احمد محمود الداعور مخطط احمال الفريق.

وقد خاض منتخبنا الوطني المصرى معسكر مغلق بمدينة الغردقة فى الفترة من 10 الى 15 ديسمبر الجارى بعد انتهاء معسكر الغردقة يعود الفريق الوطنى اليوم للدخول فى معسكر بالمركز الاوليمبى بالمعادى اليوم السبت بدون اللاعبين الدوليين حيث يخوض الفريق الوطنى مبارتين وديتين امام منتخب قطر حيث تقام المباراة الاولى يوم 20 ديسمبر فى تمام الساعة 6:00 مساء و تقام المباراة الثانية يوم 22 ديسمبر الجارى فى تمام الساعة 4:00 عصرا .

و ينضم يوم 23 ديسمبر لمعسكر الفريق الوطنى المصرى اللاعبين المحترفين : محمد هشام سند - احمد هشام دودو - محمد علي - محمد عصام الطيار - علي زين - محمد ممدوح هاشم - يحيي الدرع - سيف الدرع و يغيب عن صفوف الفريق الوطنى نجم منتخبنا المصرى يحيى خالد بعد الاصابة بالرباط الصليبي و التى لحقت به مؤخرا خلال مشاركته مع فريقه فيزبريم المجرى.

دورة فى رومانيا

و يوم 27 ديسمبر تغادر القاهرة بعثة منتخبنا الوطنى المصرى الاول بكامل نجوم الفريق الى رومانيا للمشاركة فى دورة دولية ودية تضم منتخبات رومانيا و مصر و الجزائر و سلوفاكيا و تعود بعثة المنتخب الوطنى يوم 30 ديسمبر الجارى.

ويدخل الفريق الوطنى المصرى فى فى معسكر ختامى بالقاهرة يوم 1 يناير 2023 ثم تتوجه بعثة المنتخب الوطنى المصرى للسفر الى فرنسا يوم 3 يناير 2023 لخوض دورة دولية ودية تضم منتخبات فرنسا و مصر و التشيك و هولندا و بعد انتهاء الدورة الدولية يستمر منتخبنا الوطنى المصرى فى برنامجه التدريبى فى فرنسا ليغادر الفريق الوطنى فرنسا يوم 11 يناير 2023 متوجها الى السويد لخوض منافسات بطولة العالم القادمة فى نسختها ال28 للرجال لكرة اليد ببولندا و السويد 2023.

ويلعب منتخبنا الوطنى المصرى ببطولة العالم القادمة ضمن منتخبات المجموعة السابعة و التى تضم منتخب مصر الوطنى و منتخب كرواتيا و منتخب المغرب و منتخب الولايات المتحدة الامريكية.

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