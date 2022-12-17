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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نشرة أخبار العالم | أكبر خسارة لـ الذهب والدولار.. قرار عاجل من السعودية بمنع العباءات.. كوكايين بمقر رئاسة وزراء بريطانيا

نشرة أخبار العالم
نشرة أخبار العالم

شهدت الساحة العالمية والدولية اليوم السبت العديد من الموضوعات الهامة علي كافة الأصعدة وتصدر ذلك:

أكبر خسارة.. تراجع كبير في أسعار الذهب والدولار عالمياً
يتجه الذهب لتسجيل خسائر أسبوعية جديدة بأكثر من 12 دولارًا في نهاية تعاملات مساء امس الجمعة، مع ضعف أداء الدولار وهبوط الأسهم الأمريكية، لكنها تسجل خسائر أسبوعية.

وكانت أسعار الذهب قد تراجعت في التعاملات المبكرة، مع توقع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة لمدة أطول.


في نهاية الجلسة، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب -تسليم فبراير2023- بنحو 0.7%، ما يعادل 12.40 دولارًا، ليصل إلى 1800.20 دولارًا للأوقية.

وكانت أسعار الذهب قد أنهت تعاملاتها، أمس الخميس 15 ديسمبر على تراجع بنحو 31 دولارًا مع ارتفاع الدولار الأميركي.

وسجلت أسعار الذهب خسائر بنحو 0.6% خلال الأسبوع المنتهي اليوم.

وبحلول الساعة 06:50 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.8%، ليسجّل 1791.84 دولارًا للأوقية.

وزاد سعر العقود الآجلة للفضة -تسليم شهر مارس (2023)- بنسبة 0.3%، مسجلًا 23.37 دولارًا للأوقية.


قرار سعودي عاجل بمنع ارتداء العباءة.. في هذه الحالة
أكدت هيئة تقويم التعليم والتدريب بالمملكة العربية السعودية ، أنه يُمنع ارتداء العباءة وقت أداء الاختبار.

ونوهت الهيئة السعودية  إلى ضرورة الالتزام بارتداء الزي المحدد وقت أداء الاختبارات في قاعات ومقرات المركز الوطني للقياس "قياس" بحسب صحيفة "اخبار 24 السعودية ".


وشددت على أن الزي يجب أن يكون متوافقاً مع لائحة المحافظة على الذوق العام في مقرات الاختبارات.

جارديان: العثور علي كوكايين في مقر رئاسة وزراء بريطانيا .. تفاصيل
ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أنه تم العثور على آثار للكوكايين في مقري وزير الخارجية ورئيس الوزراء البريطانيين السابقين، بعد حفلات أقيمت هناك قبل أيام من فوز ليز تراس برئاسة الوزراء.

وأوضحت الصحيفة أن المسحوق الأبيض اكتشف في تشيفنينج هاوس، المقر الرسمي لوزراء الخارجية، في الصيف، قبل أيام من فوز وزيرة الخارجية آنذاك ليز تراس بسباق رئاسة الوزراء.


وأشارت إلى أنه تم العثور على آثار للكوكايين مرتين في غرفة الألعاب، بعد الأمسيات عندما استضافت تراس الضيوف في السكن.


وحسب الجارديان، أقيمت حفلات في تشيفنينج يومي 19 و21 أغسطس و2 و4 سبتمبر. وأشارت الصحيفة - نقلا عن مصادر عملت بالمقر الرسمي لرئيس الوزراء البريطاني في داونينج ستريت أثناء قيادة بوريس جونسون - إلى أنه تم العثور على بقايا مسحوق أبيض هناك في المبنى وسط العاصمة البريطانية.

وأضافت أنه ليس هناك ما يشير إلى أن تراس أو جونسون تعاطيا المخدرات بنفيسهما أو أنهما كانا على علم باستخدام المخدرات أو وجودها".


ووصف المتحدث باسم تراس المعلومات الواردة في الصحيفة بأنها "كاذبة" وقال المتحدث باسم جونسون إنه "فوجئ بالمزاعم".

وقال متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء، في تعليق للصحيفة، إن "الجارديان لم تقدم أي دليل يدعم هذه المزاعم".

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