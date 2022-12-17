الاستقالة ليس الحل.. مطالبة عاجلة من رئيسة بيرو لـ الكونجرس

حثت رئيسة بيرو دينا بولوارت، الكونجرس في البلاد على تمرير مشروع قانون لتقديم موعد الانتخابات العامة.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قالت بولوارت، في مؤتمر صحفي اليوم السبت، إنها لن تتقدم باستقالتها من المنصب، فهذا ليس حلًا للمشكلة.

وارتفع عدد القتلى خلال الاحتجاجات التي بدأت في بيرو بعد عزل رئيس البلاد بيدرو كاستيلو، إلى 20 شخصًا.

ووفق ما نقله “راديو RPP”، لقي ستة أشخاص حتفهم في مقاطعة أبوريماك، وشخص واحد في أريكويبا، وثلاثة في لا ليبرتاد، وواحد في هوانكافيليكا، وثمانية في أياكوتشو، وواحد في جونين.

وفي وقت سابق، سمحت رئيسة بيرو، دينا بالوارتي، بفرض حالة الطوارئ على مستوى البلاد لوقف الاحتجاجات التي تشهدها البلاد بعد إقالة بيدرو كاستيلو من الرئاسة.

وفي 8 ديسمبر، تمكنت شرطة ليما من تفريق مظاهرات لأنصار الرئيس السابق لبيرو. لكنها تجددت بعد عزله من السلطة.

وقضت المحكمة العليا في بيرو بإبقاء رئيس البلاد المعزول "بيدرو كاستيلو" رهن الاحتجاز لمدة 18 شهرًا.

ونقلت قناة "فرنسا 24" الإخبارية، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الجمعة، عن المدعي العام في بيرو قوله، خلال جلسة المحكمة، إن الرئيس المعزول يواجه عقوبة السجن لمدة عشرة أعوام في اتهامات تتعلق بالتمرد.

وأضافت القناة أن المظاهرات الاحتجاجية ضد عزل كاستيلو لا تزال مستمرة في العاصمة "ليما" مع ارتفاع حصيلة القتلى إلى 14 شخصًا.

وكان البرلمان في بيرو قد تبنى في وقت سابق من الشهر الجاري قرارا بعزل كاستيلو من منصبه واتهمه "بمحاولة الانقلاب" في أعقاب قراره حل البرلمان وإعلان حالة الطوارئ في البلاد، وأدت "دينا بولوارت"، نائبة الرئيس اليمين الدستورية رئيسة مؤقتة للبلاد.