العثور على جثه مجهوله متحللة في شقه سكنيه بمدينه مرسى علم

عثرت الأجهزة الأمنية بمدينه مرسى علم على جثه في حاله تحلل لشخص في العقد الرابع تقريبا من عمره بشارع 41 حيث تم نقل الجثمان إلى مشرحه مستشفى جراحات اليوم الواحد بمرسى علم وتولت الأجهزة المختصه التحقيق.



كانت قد تلقت غرفه عمليات مدينه مرسى علم اخطارا بالعثور على جثه في حاله تحلل لشخص في العقد الرابع من عمره داخل إحدى الشقق السكنيه بشارع 41 بمدينه مرسى علم حيث لم يتم التعرف على اي بيانات أو معلومات تحدد هويه الجثه كما لم يتم تحديد وقت الوفاه أو سببها فيما تم نقلها الى مشرحه مستشفى جراحات اليوم الواحد.



وقد بدأت الأجهزة الأمنية بمديريه أمن البحر الاحمر في تحقيقاتها لكشف ملابسات العثور على جثه في حاله تحلل بمدينه مرسى علم لتحديد هويتها