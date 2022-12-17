عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة لمنع وقوف سيارات النقل بطريقة عشوائية لتجنب الحوادث بطريق الغردقة _ رأس غارب

صوره موضوعية
صوره موضوعية

قامت الهيئة العامة للطرق والكباري بمشاركة إدارة مرور البحر الأحمر بحملة مكثفة استهدفت سيارات النقل التي تقف بطريقة عشوائية على جانبي طريق الغردقة _ رأس غارب، مما يعيق حركة السيارات ويؤدي إلى العديد من الحوادث نتيجة المرور المفاجئ للأشخاص أمام السيارات التي تخترق صفوف سيارات النقل .

السيطرة على حريق بالعناية المركزة بمستشفى حميات الغردقة دون إصابات

مريضة أورام.. تفاصيل جديدة في لغز العثور على جثة بمرسى علم

فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بالغردقة اليوم وغدًا

قرار جديد من النيابة العامة للوقوف على أسباب وفاة ممرضة مرسى علم

شركة نقل تعلن عن سفر مرضى البحر الأحمر والصعيد لمستشفيات الأورام بالمجان

إمبول مادة مجهولة.. تفاصيل جديدة بواقعة العثور على جثة ممرضة بمرسى علم

محافظ البحر الأحمر: اليوم العالمي لمكافحة الفساد يهدف لتبصير العالم بخطورته

إصابة سيدة باختناق في حريق نشب بوحدة سكنية بالغردقة

وتم تحرير بعض المخالفات لسيارات النقل، وتم تحريكها من جانبي الطريق أمام مدخل مدينة رأس غارب، للحد من الحوادث وتيسير الحركة المرورية .

على الجانب الآخر ترأس اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر ، ظهر اليوم الثلاثاء، اجتماع المجلس التنفيذي ، والذي عقد بالقاعة الرئيسية بديوان عام المحافظة، لمناقشة ما تم تنفيذه والانتهاء منه ، ولمناقشة أيضا الموقف التنفيذي للمشروعات القومية الجاري تنفيذها على أرض المحافظة.

في بداية الاجتماع رحب المحافظ بجميع الحضور مقدماً الشكر إلي رؤساء المدن بالمحافظة علي ما تم تحقيقه علي أرض الواقع وعلي المجهود الذي يبذلونه داخل المدن .

وأكد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر  علي ضرورة منع انتشار ظاهرة إستخدام وتداول الأكياس البلاستيكية داخل مدن المحافظة ، وتفعيل قرار منع تداول الاكياس البلاستيكية في الأسواق والمحال التجارية وعمل حملات مكثفة لتنفيذ القرار في جميع مدن المحافظة بصفة عامة ومدن الغردقة وسفاجا ومرسي علم بصفة خاصة ، مشيرا الي أنه لاحظ أن استخدام الأكياس البلاستيكية انتشر بشكل كبير  داخل المحافظة ، وان المخلفات من الأكياس البلاستيكية تمثل عبئا كبيرا على البيئة وتعد أيضا خطرا على البيئة البحرية وعلى العديد من الكائنات البحرية والسلاحف .

ومن جانبه استعرض اللواء محمد بنداري السكرتير العام للمحافظة موقف تقنين وضع اليد والتصالح علي مخالفات البناء،  بالإضافة الي المشروعات القومية والاستمثارية الجارية والموقف التنفيذي لهذه المشروعات ومناقشة موقف تحصيل الإيرادات والموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية خلال العام المالي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣.

الغردقة محافظ البحر الأحمر البحر الأحمر مرور البحر الاحمر المجلس التنفيذى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 320 جنيهًا.. هبوط أسعار الذهب ومفاجأة في عيار 21 الآن

بعد موافقة صندوق النقد على القرض|مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

خطيب قاتلة والدتها ببورسعيد: "مش ممكن تخوني مع ابن الجيران"

أكبر خسارة.. تراجع كبير في أسعار الذهب والدولار عالمياً

لم يطلب تخفيض الدعم|4 إجراءات حددها صندوق النقد بعد الموافقة على القرض

مفاجأة فى القرار .. الزمالك يكشف حقيقة تنازله عن غرامة كهربا

زوج قتيلة بورسعيد مفترشا الشارع أمام القسم: "بنتي ماتعملش كده"

الشنطة اتعجنت.. ننشر صور سيارة زوجة سعد الصغير بعد مطاردته لها

ترشيحاتنا

غرامة وتحقيق .. أحمد حسن يكشف تفاصيل عقوبة الأهلي النارية ضد أفشة

قرار سعودي عاجل بمنع ارتداء العباءة.. في هذه الحالة

زيادة هائلة في عدد المرضى ونقص حاد بالأدوية.. ماذا يحدث بألمانيا؟

40 جنيها للبلطى الأسوانى .. أسعار الأسماك والجمبرى اليوم السبت 17 ديسمبر 2022

بلغ عن زيادة الأسعار واحتكار السلع عبر صوتك مسموع |تفاصيل

خالد عبد العزيز لـ"صدى البلد": أتوقع بدء جلسات الحوار الوطني رسميا أول العام الجديد.. تحسين وضع المعلم ضمن أولويات المحور المجتمعي.. ولسنا بحاجة إلى إجراء تعديلات دستورية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نصائح ذهبية لاختيار حضانة مناسبة وآمنة لطفلك

رصد أجسام فضائية مجهولة.. وتقارير سرية أمريكية لكشف حقيقتها

5 معلومات لم تعرفها من قبل حول إنفلونزا الكلاب

مكياج لافت.. ريهام عبد الغفور تستعرض جمالها على إنستجرام| شاهد

فيديو

بعد استضافة المغرب للبطولة.. حقيقة مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية| فيديوجراف

قبل نهائي كأس العالم.. ما سر الفيروس الغريب الذي ضرب منتخب فرنسا|فيديو جراف

هالة صدقي مع أولادها على الريد كاربت في حفل دير جست .. شاهد

العشق الحرام.. تفاصيل مقتل عاملة بورسعيد في منزلها/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

المستثمر الاجنبي والرخصة الماسية

عبد المعطى أحمد

يا رب سنة سعيدة

د. نادية قطب

هل أنا نرجسي .. سيكولوجية النرجسية

كريمة أبو العينين

دموع كريستيانو ورقصة المغربي

د.هادي التونسي

وداعا سواكوبمند

د. فتحي حسين

وحدة العرب ورسائل منتخب المغرب في كأس العالم

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

اﻟﻤﺰﻳﺪ