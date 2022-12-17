حملة لمنع وقوف سيارات النقل بطريقة عشوائية لتجنب الحوادث بطريق الغردقة _ رأس غارب

قامت الهيئة العامة للطرق والكباري بمشاركة إدارة مرور البحر الأحمر بحملة مكثفة استهدفت سيارات النقل التي تقف بطريقة عشوائية على جانبي طريق الغردقة _ رأس غارب، مما يعيق حركة السيارات ويؤدي إلى العديد من الحوادث نتيجة المرور المفاجئ للأشخاص أمام السيارات التي تخترق صفوف سيارات النقل .

وتم تحرير بعض المخالفات لسيارات النقل، وتم تحريكها من جانبي الطريق أمام مدخل مدينة رأس غارب، للحد من الحوادث وتيسير الحركة المرورية .

على الجانب الآخر ترأس اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر ، ظهر اليوم الثلاثاء، اجتماع المجلس التنفيذي ، والذي عقد بالقاعة الرئيسية بديوان عام المحافظة، لمناقشة ما تم تنفيذه والانتهاء منه ، ولمناقشة أيضا الموقف التنفيذي للمشروعات القومية الجاري تنفيذها على أرض المحافظة.

في بداية الاجتماع رحب المحافظ بجميع الحضور مقدماً الشكر إلي رؤساء المدن بالمحافظة علي ما تم تحقيقه علي أرض الواقع وعلي المجهود الذي يبذلونه داخل المدن .

وأكد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر علي ضرورة منع انتشار ظاهرة إستخدام وتداول الأكياس البلاستيكية داخل مدن المحافظة ، وتفعيل قرار منع تداول الاكياس البلاستيكية في الأسواق والمحال التجارية وعمل حملات مكثفة لتنفيذ القرار في جميع مدن المحافظة بصفة عامة ومدن الغردقة وسفاجا ومرسي علم بصفة خاصة ، مشيرا الي أنه لاحظ أن استخدام الأكياس البلاستيكية انتشر بشكل كبير داخل المحافظة ، وان المخلفات من الأكياس البلاستيكية تمثل عبئا كبيرا على البيئة وتعد أيضا خطرا على البيئة البحرية وعلى العديد من الكائنات البحرية والسلاحف .

ومن جانبه استعرض اللواء محمد بنداري السكرتير العام للمحافظة موقف تقنين وضع اليد والتصالح علي مخالفات البناء، بالإضافة الي المشروعات القومية والاستمثارية الجارية والموقف التنفيذي لهذه المشروعات ومناقشة موقف تحصيل الإيرادات والموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية خلال العام المالي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣.