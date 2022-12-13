شركة نقل تعلن عن سفر مرضى البحر الأحمر والصعيد لمستشفيات الأورام بالمجان

أعلنت إحدى شركات نقل الركاب بالبحر الأحمر، عن نقل المواطنين من المرضى الذين يعانون من أمراض الأورام إلى مستشفيات الأورام خارج المحافظة، بالمجان وخصم ٥٠٪ على المرافق على أن يقدم المريض كارت متابعة المستشفى وذلك كمشاركة مجتمعية ومساعدة غير القادرين ماديا على تحمل نفقات السفر.

وكشف السيد مصطفى مدير عام شركة نقل ركاب بالبحر الأحمر فى تصريحات صحفية، أن إدارة الشركة قررت نقل الركاب بالمجان، من المرضى الذين يعانون من أمراض الأورام ويخضعون للعلاج بمستشفيات الأورام بمحافظات الأقصر وقنا والقاهرة .

وأضاف مدير عام الشركة أن ذلك كنوع من أنواع المشاركة المجتمعية وتحمل نفقات السفر للمرضى غير القادرين مادياً على أن يقدم المريض كارت متابعة المستشفى عند الحجز، لافتا إلى أن السفر مجانا متاح على جميع خطوط الأتوبيس بين محافظات الصعيد والبحر الأحمر والقاهرة.

وتابع أن الغرض من الفكرة هو تقديم المساعدة المادية والمعنوية من المرضى من كافة أطياف وفئات المجتمع ومشاركة المرضى شعورهم وتوجيه رسالة لهم بأننا معهم حتى يكونو اقوياء في مواجهة المرض.