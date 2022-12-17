ارتفاع الائتمان المحلي في البنوك لـ 7 تريليونات جنيه

سجل الإئتمان المحلي في البنوك ارتفاعا إلي ما يقارب 7 تريليونات جنيه بنهاية أغسطس الماضي بعد ان كان 6.81 تريليونا في يوليو السابق ومقارنة بـ 6.8 تريليونا في يونيو 2022.



وبحسب تقرير صادر عن البنك المركزي المصري فقد تضمنت المطلوبات الأوراق المالية و الإقراض والخصم و الودائع.



بلغ إجمالي الإئتمان المطلوب من القطاع العام لبنود الأوراق المالية و الإقراض والخصم نحو 153.1 مليار جنيه في أغسطس الماضي مقابل 149.9 مليار جنيه في يوليو 2022 ومقارنة بـ 148.3 مليار جنيه في يونيو من نفس العام.

وتضمنت المطلوبات الخاصة بالإئتمان للقطاع الخاص لنفس البنود السابقة نحو 1.51 تريليون جنيه في أغسطس الماضي مقابل 1.5 تريليون جنيه في يوليو السابق ومقارنة بـ 1.482 تريليون جنيه في يونيو السابق له.

وصلت المطلوبات من القطاع العائلي نحو 715.01 مليار جنيه في أغسطس الماضي مقابل 699.41 مليار جنيه في يوليو السابق ومقارنة بـ 695.9 مليار جنيه في يونيو من نفس العام.