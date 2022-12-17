الصور الأولى لضحايا ترعة قفط.. غرق مهندس ووالده من أجل كرة

حصل موقع صدى البلد ، على صور المهندس ووالده، اللذين لقيا مصرعهما غرقاً فى ترعة بمركز قفط جنوب قنا ، أثناء محاولتهما استخراج كرة طفل الأول بعدما سقطت في الترعة.

وتبين أن والد المهندس حاول استخراج كرة حفيده من الترعة، إلا أنه لم ينجح فى الخروج من المياه، فحاول نجله المهندس إنقاذه إلا أنه لقى مصرعه غرقاً لعدم اجادته السباحة.

ودفعت إدارة الحماية المدنية بـفريق من الإنقاذ النهرى، لانتشال جثتى المهندس ووالده، وجرى استخراج الجثتين ونقلهما لمستشفى قفط التعليمى، لوضعهما تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، اخطارا من مركز شرطة قفط، يفيد مصرع عمر حسن عبدالنور ٦٥ عاماً، ونجله مهندس أحمد عمر ٣٥ عاماً، غرقاً داخل ترعة بنطاق المركز.

وتحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.





المهندس أحمد عمر