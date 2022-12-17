بسبب عنف الرجال.. طبيب: 70 لـ 80% من المرضى النفسيين نساء |فيديو

أكد الدكتور هشام حتاتة، أستاذ الطب النفسي، أن المرأة لا تأخذ حقها الذي تستحقه والرجل أصبح يُعاند فى منح المرأة حقوقها .

وأضاف “حتاتة” خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “آخر النهار”، المذاع عبر قناة “النهار” يوجد خلال فى العلاقة بين المرأة والراجل لتصاعد دور المرأة بداية من القرن الـ 20، يتضح جليًا فى حالات العنف ضد المرأة.

من 70 لـ 80%

ولفت “حتاتة” أستاذ الطب النفسي، إلى أن من 70 لـ 80% من المرضى النفسيين نساء بسبب العنف ضدهن.

وتوقع أستاذ الطب النفسي زيادة حالات الانتحار خلال العامين المقبلين، لـ3 أضعاف المعدل الحالي، خاصة بين فئات المراهقين والشباب الذكور الذي يصعب عليه الزواج.