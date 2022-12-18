وزير البترول الأسبق: ترسيم الحدود البحرية موضوع يتعلق بالاقتصاد.. فيديو

قال المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، إن موضوع ترسيم مصر لحدودها في البحر المتوسط هو موضوع متعلق بالإقتصاد منذ بدايته، موضحا أن الجميع يعلم أن ترسيم الحدود بوجه عام في غاية الأهمية لأنه يعطي لكل ثروة حقوقها.

وأضاف "أسامة كمال" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة إم بي سي مصر، أن هناك اتفاقيات دولية لتحديد طريقة ترسيم الحدود البحرية صادرة عن الأمم المتحدة عام ١٩٨٢، مشيرا إلى أن هناك اتفاقيات تحدد طريقة ترسيم الحدود المجاورة والمقابلة.

وتابع أسامة كمال: "القوى الكبرى في العالم تتصارع على منابع الطاقة والمياه لأنهم روافد شديدة للاقتصاد القوي ".

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