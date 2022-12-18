محمود أبو الركب: ميسي لن يكون مثل مارادونا.. ومشوار المغرب «تاريخي»

أشاد المعلق الرياضي، محمود أبو الركب، بالمستوى المميز الذي قدمه المنتخب المغربي ببطولة كأس العالم 2022، واصفا مشوار أسود الأطلس بالتاريخي.

وقال محمود أبوالركب خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن مشوار المنتخب المغربي تاريخي وأسطوري، وكنا نثق في قدرة الأسود على تحقيق نتائج باهرة لعشقنا للكرة المغربية ولما تمتلكه من لاعبين مميزين".

كما تحدث عن المباراة النهائية، قائلا :" المباراة خارج التوقعات تماما، وميسي سيظل لاعبا أسطوريا حتى لو لم يتوج بالبطولة، وفي حال تتويجه لن يتساوي بمارادونا".

وشدد :" ميسي لن يكون مثل مارادونا، البولجا لاعب مبدع ولكنه يختلف عن مارادونا الذي ينتصر دائما للفقراء، انظر ماذا قدم مع نادبولي الإيطالي أو في مونديال 1986، إنه لايتكرر".