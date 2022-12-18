التشكيل المتوقع لـ الأرجنتين وفرنسا في نهائي كأس العالم

تتجه أنظار العالم أجمع إلي ستاد لوسيل في قطر، حيث تقام مباراة نهائي بطولة كأس العالم 2022 بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا “حامل اللقب".

ويسعي منتخب فرنسا للحفاظ علي لقب بطولة كأس العالم للمرة الثانية علي التوالي والثالثة في تاريخه بطموحات وآمال الجماهير علي نجمهم الأول كيليان مبابي.

ويحاول الأرجنتين بقيادة الأسطورة ليونيل ميسي التتويج باللقب الثالث تاريخيا، وتزيين مسيرة البرغوث بالبطولة الأهم في مشواره مع كرة القدم، حيث يعد كأس العالم قطر 2022 الفرصة الأخير بالنسبة له .

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأرجنتين ضد فرنسا اليوم في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة ومن المقرر أن تذاع عبر قناة beIN Sports المفتوحة



تشكيل الأرجنتين المتوقع



حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

الدفاع: مولينا - كريستيان روميرو- نيكولاس أوتاميندي - ماركوس أكونيا

الوسط: إنزو فرنانديز- ماك أليستر- رودريجو دي بول

الهجوم: جوليان ألفاريز- ليونيل ميسي - آنخيل دى ماريا

تشكيل فرنسا المتوقع



حراسة المرمى: هوجو لوريس

الدفاع: جول كوندي - رافائيل فاران - أوباميكانو - ثيو هيرنانديز

الوسط: تشواميني - رابيو - جريزمان

الهجوم: كيليان مبابي - أوليفيه جيرو - ديمبيلى