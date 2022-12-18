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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إعلام بني سويف تحصد المركز الأول على 44 جامعة في الحملات الإعلامية

إعلام بني سويف تحصد
إعلام بني سويف تحصد المركز الأول علي 44 جامعة

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، حصول الحملة الإعلامية هليوبوليس والتي تعد إحدى مشروعات تخرج طلاب كلية الإعلام على المركز الأول كأفضل حملة إعلامية ضمن منافسات مشروعات تخرج طلاب كليات وأقسام الإعلام على مستوى الجمهورية، والتي أقامتها أكاديمية الشروق بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية خلال الفترة من ٤ إلى ٧ ديسمبر الجاري.

وأثنى رئيس جامعة بني سويف ، على الجهود التي تبذلها كلية الإعلام في دعم وتشجيع الطلاب ليكونوا وجهة مشرفة للكلية ولجامعة بني سويف، موجها التهنئة لهم وأن الجامعة لا تدخر جهدا وتعمل على توفير الإمكانات التي تساعد أبنائها الطلاب على المنافسة والفوز في كافة المسابقات داخل الجامعة وخارجها، مؤكداً أن الجامعة تهتم بالأنشطة الطلابية اهتماما كبيرا بهدف تحفيزهم وصقل مواهبهم الإبداعية ودعم روح التنافس بينهم، واختيار أفضل العناصر للاشتراك في المسابقات الداخلية والخارجية.

وأكد الدكتور عبد العزيز السيد عميد كلية الإعلام جامعة بني سويف أن الحملة الإعلامية هليوبوليس جاءت تحت إشراف الدكتور محمود سيد المدرس بقسم العلاقات العامة والإعلان، والأستاذة ماريا رزق المعيد بالقسم، وجاء التكريم بحضور الدكتورة مني هاشم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، مؤكداً أن الحملة تهدف إلي تغيير رؤية العالم لمصر للأفضل، حيث تشمل الحملة مجموعة من الصور الحية التي تتيح للإنسان التعايش مع مراحل التطوير والتغيير في مصر، وذلك بهدف المقارنة بين مصر القديمة ومصر الحالية التي شهدت مراحل تطوير وتعمير جديدة في قطاعات الصحة والتعليم والصناعة والآثار.

وحصلت كلية الإعلام جامعة بني سويف على المركز الأول بالمنافسة مع 44 جامعة منهم 16 جامعة حكومية، و19 جامعة خاصة، و9 جامعات عربية، بإجمالي 196عملا إبداعيًا من عدد المشروعات المشاركة، هذا بخلاف المشاركة في النسخ السابقة من المهرجان والفوز بالمركز الأول في مهرجان الشروق الخامس عن مجلة كيمت، بجانب الفوز بجائزة أحسن سيناريو عن مشروع الدوار، والفوز بالمركز الثاني لمشروع مجلة ست الحسن وغيرها من الجوائز.

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