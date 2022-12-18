كسرت القاعدة الإفريقية.. إنجاز جديد للمغرب عقب مواجهة كرواتيا بكأس العالم

يلتقى في الخامسة مساء اليوم الأحد في نهائي كأس العالم 2022، منتخب الارجنتين ونظيره منتخب فرنسا على ملعب استاد لوسيل.

وحصد منتخب كرواتيا، المركز الثالث بعد الفوز على نظيره منتخب المغرب بهدفين مقابل هدف فى المباراة التي جمعت بينهما أمس فى اطار منافسات بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

ونجح منتخب المغرب فى كسر قاعدة عدم تلقي منتخب كرواتيا، أي هدف على مدار تاريخه في كأس العالم أمام أي منتخب إفريقي.

منتخب كرواتيا في كأس العالم عام 2014 فاز على الكاميرون 4-0

منتخب كرواتيا في كأس العالم عام 2018 فاز على نيجيريا 2-0

منتخب كرواتيا في كأس العالم عام 2022 تعادل مع المغرب 0-0

منتخب المغرب بذلك كسر القاعدة وسجل هدفا فى شباك منتخب كرواتيا في كأس العالم عام 2022 فى المنافسة على حصد المركز الثالث.

مكاسب برشلونة بنهائي كأس العالم

كشفت تقارير اعلامية عن مكاسب نادي برشلونة الإسباني فى حال تحقيق منتخب الارجنتين أو نظيره منتخب فرنسا لقب بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

وذكرت التقارير الاعلامية ان نادي برشلونة سوف تنتعش خزينته بمبلغ مالي قدرها 117,216 يورو إذا فاز ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتيني بكأس العالم 2022 بقطر.

اشارت التقارير الاعلامية ان نادي برشلونة الاسباني سوف يحصل على مبلغ مالي قيمته 146000 يورو إذا فاز أنطوان جريزمان نجم منتخب فرنسا بكأس العالم 2022 بقطر.

ولفتت التقارير الاعلامية الي ان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” يمنح مبلغ 10 آلاف دولار لكل ناد على كل يوم يغادر فيه أحد لاعبيه للمشاركة مع منتخب بلاده في كأس العالم 2022 بقطر.

شددت التقارير الاعلامية ان برشلونة يحصد تلك المبالغ نظرا لسابق تمثيل ميسى وجريزمان الفريق الكاتلوني وفقا لقاعدة جديدة غير معلنة بشكل رسمي، وهي أن كل ناد لعب معه أحد اللاعبين المشاركين في كأس العالم في آخر عامين قبل انطلاق المسابقة، حتى لو غادر ذلك اللاعب فريقه وانتقل لفريق آخر، فسيحصل ذلك النادي أيضًا على مبلغ 10 آلاف دولار يوميًا على كل يوم يتواجد فيه اللاعب مع منتخب بلاده بداية من المعسكر الإعدادي وحتى نهاية مشواره في البطولة.

تردد القنوات الناقلة لنهائي كأس العالم

ارتفع البحث عن القنوات الناقلة لـ مباراة الارجنتين وفرنسا فى نهائي كأس العالم 2022، وتزايد البحث عن القنوات الناقلة لمباراة فرنسا والارجنتين في نهائى كأس العالم 2022 والتى ينتظرها الملايين من متابعي المونديال وعشاق الديوك الفرنسية وراقصو التانجو الارجنتينى ونستعرض فيما يلي: موعد مباراة الأرجنتين وفرنسا والقنوات الناقلة في نهائي كأس العالم قطر 2022 .

موعد مباراة الأرجنتين وفرنسا والقنوات الناقلة في نهائي كأس العالم قطر 2022

حدّد جدول مباريات كأس العالم موعد مباراة فرنسا والأرجنتين في تمام الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة يوم الأحد 18ديسمبر 2022.

وتقام مباراة الأرجنتين ضد فرنسا على ملعب استاد لوسيل المونديالي في قطر في قطر، الساعة 6 بتوقيت قطر

ويوافق موعد مباراة الأرجنتين ضد فرنسا الساعة 6 بتوقيت السعودية، الساعة 6 في البحرين، الساعة 6 في الكويت.

ويوافق موعد مباراة الأرجنتين ضد فرنسا الساعة 4 في المغرب والجزائر وتونس، الساعة 3 في فرنسا.

القنوات الناقلة لمباراة فرنسا والارجنتين في كأس العالم 2022

أعلنت شبكة قنوات بين سبورت beIn Sports نقل مباريات الدور النهائى عبر قناة بين سبورت المفتوحة bein Sports HD ضمن 22 مباراة من مباريات كأس العالم تنقلها عبر القناة المفتوحة.

وتملك قنوات بين سبورت حق نقل مباريات كاس العالم بث مباشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تردد قناة بين سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة الارجنتين وفرنسافي نهائى كأس العالم fifa قطر ٢٠٢٢.

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة الارجنتين ضد فرنسا

تردد قناة بي إن سبورت 1 على القمر الصناعي نايل سات- bein Sports HD 1: 11054- الاستقطاب: أفقي- معدل الترميز: 27500- معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة بي إن سبورت 1- bein Sports HD 1على القمر الصناعي عرب سات: 12254- الاستقطاب: رأسي- معدل الترميز: 27500- معامل تصحيح الخطأ: 3/4 .