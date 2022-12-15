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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

10 قنوات مجانية تنقل مباراة الأرجنتين وفرنسا في نهائي كأس العالم 2022

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ارتفع البحث عن القنوات الناقلة لـ مباراة الارجنتين وفرنسا فى نهائي كأس العالم 2022، وتزايد البحث عن القنوات الناقلة لمباراة فرنسا  والارجنتين في نهائى  كأس العالم 2022  والتى ينتظرها الملايين  من متابعي المونديال وعشاق الديوك الفرنسية وراقصو التانجو الارجنتينى  ونستعرض فيما يلي: موعد مباراة الأرجنتين وفرنسا والقنوات الناقلة في نهائي كأس العالم قطر 2022 .

موعد مباراة الأرجنتين وفرنسا والقنوات الناقلة في نهائي كأس العالم قطر 2022

حدّد جدول مباريات كأس العالم موعد مباراة فرنسا والأرجنتين في تمام الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة يوم الأحد 18ديسمبر 2022.

وتقام مباراة الأرجنتين ضد فرنسا على ملعب استاد لوسيل المونديالي في قطر في قطر، الساعة 6 بتوقيت قطر.

ويوافق موعد مباراة الأرجنتين ضد فرنسا الساعة 6 بتوقيت السعودية، الساعة 6 في البحرين، الساعة 6 في الكويت.

ويوافق موعد مباراة الأرجنتين ضد فرنسا الساعة 4 في المغرب والجزائر وتونس، الساعة 3 في فرنسا.

القنوات الناقلة لمباراة فرنسا والارجنتين في كأس العالم 2022

أعلنت شبكة قنوات بين سبورت beIn Sports نقل مباريات الدور النهائى عبر قناة بين سبورت المفتوحة bein Sports HD ضمن 22 مباراة من مباريات كأس العالم تنقلها عبر القناة المفتوحة.

وتملك قنوات بين سبورت حق نقل مباريات كاس العالم بث مباشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تردد قناة بين سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة الارجنتين وفرنسا في نهائى  كأس العالم fifa قطر ٢٠٢٢.

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تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة الارجنتين ضد فرنسا

تردد قناة بي إن سبورت 1 على القمر الصناعي نايل سات- bein Sports HD 1: 11054- الاستقطاب: أفقي- معدل الترميز: 27500- معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة بي إن سبورت 1- bein Sports HD 1على القمر الصناعي عرب سات: 12254- الاستقطاب: رأسي- معدل الترميز: 27500- معامل تصحيح الخطأ: 3/4 .

وتنقل بين سبورت المباراة أيضًا عبر قنوات: bein Sports 1 Max- bein Sports 3 Max- bein Sports 4 Max .

القنوات الناقلة المفتوحة لمباريات كأس العالم

يوجد العديد من القنوات الناقلة مباراة الارجنتين ضد فرنسا في  نهائي كأس العالم أهمها كما يلي:

قناة الرياضية المغربية

Arryadia TNT HD

تردد القناة الإيطالية المفتوحة Rai 1 الناقلة لمباراة الارجنتين وفرنسا في  نهائي كأس العالم:

تردد قناة Rai 1 الإيطالية

تردد القناة: 11766- معدل الترميز: 27500- معامل تصحيح الخطأ: 2/3- القمر الصناعي: Hot Bird 1-6 13 شرق.

تردد آخر لقناة Rai 1 الإيطالية المفتوحة

تردد القناة هو: 10992- معدل الترميز: 27500 عمودي- معامل تصحيح الخطأ.

تردد قناة TRT 1 HD التركية المفتوحة المجانية على النايل سات الناقلة لمباراة الارجنتين وفرنسا 

القمر الصناعي: نايل سات- التردد والاستقطاب: 11316 أفقي- معدل الترميز: 27500- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد القناة المفتوحة الناقلة لمشاهدة مباراة الارجنتين ضد فرنسا مجانًا

تردد قناة zdf على هوت بيرد- القمر الصناعي: Hotbird تردد: 11054- الاستقطاب: افقى H- معامل الترميز: 22000.

القنوات الناقلة لمباراة فرنسا والارجنتين مجانا

القنوات المفتوحة المجانية الناقلة لمباريات كأس العالم على القمر التركي

تردد قناة IRIB HD Iran على القمر التركي- التردد: 11881- الاستقطاب: أفقي H- معامل الترميز: 22000

تردد قناة TRT2 على القمر التركي- التردد: 11054- الاستقطاب: عمودي V- معامل الترميز: 30000

تردد قناة das erste على هوت بيرد- القمر الصناعي: Hotbird- التردد: 11541- الاستقطاب: عمودي V- معامل الترميز: 22000.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الارجنتين ضد فرنسا مجانًا على القمر يوتلسات

تردد قناة tvt: القمر الصناعي: يوتلسات 9 شرقًا- التردد: 11900- الاستقطاب: أفقى H- معامل الترميز: 27500

تردد قناة ORTB: القمر الصناعي: يوتلسات 9 شرقًا- التردد: 11900- الاستقطاب: أفقى H- معامل الترميز: 27500

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة فرنسا والارجنتين

تردد قناة ARD Das Erste HD- القمر الصناعي: Astra 19.2°E- التردد: 11494- الاستقطاب: أفقي H- معامل الترميز: 22000

تردد قناة ARD Das Erste HD على قمر أسترا- القمر الصناعي: Astra 19.2°E- التردد: 11836- الاستقطاب: أفقي H- معامل الترميز: 27500

تردد قناة Cuatro Espa a HD- القمر الصناعي: Astra 19.2°E- التردد: 10876- الاستقطاب: عمودى V- معامل الترميز: 22000

تردد قناة Cuatro Espa a HD على قمر أسترا- القمر الصناعي: Astra 19.2°E- التردد: 10906- الاستقطاب: عمودى V- معامل الترميز: 22000.

مباراة الارجنتين وفرنسا نهائي كأس العالم 2022 القنوات الناقلة لمباراة فرنسا والارجنتين قنوات بين سبورت الارجنتين ضد فرنسا

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