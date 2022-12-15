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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صحف المغرب بعد الخسارة أمام فرنسا: رفعتم رؤوسنا يا أسود

منتخب المغرب
منتخب المغرب

أشادت الصحف المغربية، بأداء منتخب المغرب “الأسطوري” في بطولة كأس العالم 2022، رغم الخسارة أمام فرنسا، بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت أمس الأربعاء، على استاد “البيت”، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من مونديال قطر.

سيد معوض: منتخب المغرب كسب احترام العالم.. وفرنسا الأفضل في المونديال

هاني حتحوت: المغرب على موعد لتحقيق إنجاز جديد أمام كرواتيا السبت.. فيديو

وسجل ثيو هيرنانديز و راندال كولو مواني، هدفي منتخب فرنسا في شباك المغرب في الدقيقتين 5 و 79.

ولم ينته مشوار المغرب في بطولة كأس العالم 2022، بعد الخسارة أمام فرنسا، حيث يلتقي أسود الأطلس مع كرواتيا، بعد غد السبت، في تمام الخامسة مساء، على برونزية المونديال.

ويأمل المنتخب المغربي في أن يصبح أول منتخب عربي وإفريقي يتوج بالميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم 2022.

 

ماذا قالت صحف المغرب بعد خسارة أسود الأطلس أمام فرنسا؟

 

لو 360 سبورت:

المنتخب الوطني يودع المونديال مرفوع الرأس وتحت تصفيقات الجميع بعد الخسارة أمام بطل العالم

لو 360 سبورت

 

المنتخب:

دخلتم قلوبنا يا أسود الأطلس

 

صحيفة المنتخب

 

هسبريس:

 الخسارة أمام فرنسا بثنائية تحرم المغرب من المقابلة النهائية

 

هسبريس

 

سبور تايم:

 رغم الإقصاء أمام منتخب فرنسا.. “أسود الأطلس” رفعوا رؤوس المغاربة والعلم المغربي عاليا
 

سبور تايم

 

أول تعليق من وليج الركراكي بعد الخسارة أمام فرنسا

 

في سياق متصل، كشف وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، عن أسباب خسارة بلاده أمام فرنسا، في نصف نهائي بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

وقال الركراكي في تصريحات تليفزيونية: "قدمنا أفضل ما لدينا، لكن لدينا لاعبون مصابون، وكذلك خسرنا مزراوي بين الشوطين وسايس، ليس لدي ما أقوله، اللاعبون الذين عوضوهما قدموا ما في إمكانهم، وعندما تقوم بأقل خطأ أمام منتخب مثل فرنسا، تدفع الثمن".

وأضاف: "كنا في الشوط الثاني أفضل، أتُيحت لنا فرصًا ولم نسجل، حتى أتى الهدف الثاني القاتل".

وأردف: "مباراة المركز الثالث والرابع؟ سيكون الأمر صعبًا على المستوى الذهني، سأعطي الفرصة لمن لم يشارك، وسنحاول، قدمنا مستوى طيبة، وأثبتنا أن كرة القدم موجودة في المغرب".
 

المغرب فرنسا كأس العالم كأس العالم 2022 منتخب المغرب

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