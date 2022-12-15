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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيد معوض: منتخب المغرب كسب احترام العالم.. وفرنسا الأفضل في المونديال

صدى البلد

 

أكد سيد معوض نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق، أن منتخب المغرب قدم أداءا مميزًا خلال النسخة الحالية في كأس العالم 2022، مشيرًا إلى أنهم لعبوا بروح قتالية كبيرة، ويستحقوا الإشادة سواء لاعبين أو جهاز فني.

وقال معوض في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "لاعبو المغرب يستحقون الإشادة على الروح والانتماء، وأصبحوا مثالًا لكل المنتخبات الآخرى في الروح القتالية التي أظهروها خلال البطولة، ووليد الركراكي مدرب رائع ولعب كل المباريات بطرق مختلفة، وحتى مواجهة فرنسا كان ندًا لهم، بغض النظر عن الخسارة أمام بطل العالم".

منتخب فرنسا

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وأضاف: "منتخب فرنسا لم يعاني في معظم المباريات، ولديه لاعبين كبار ومدرب قدير، هم افضل فريق متكامل لديه دفاع وهجوم على أعلى مستوى، جيرو قدم أفضل مستوى في مسيرته خلال مونديال 2022".

وأكمل: "منتخب المغرب قدم أداء عظيم، رغم الخسارة أمام فرنسا، وهو ما ظهر على اللاعبين المغاربة حتى وهم في حالة إجهاد شديد، المنتخب المغربي كسب احترام العالم ككل".

وزاد: "إصابة رابيو ستكون مؤثرة على منتخب فرنسا في النهائي أمام الأرجنتين، وتشواميني قدم مستوى رائع خلال البطولة".

وتابع: "سفيان إمرابط من أفضل لاعبي الوسط ومعه تشواميني، خلال منافسات المونديال، وحكيمي وزياش من أفضل اللاعبين أيضا ومن الوارد دخول ياسين بونو ضمن التشكيلة الأفضل في كأس العالم".

وأتم: "يحيى عطية الله قدم مستوى جيد مع منتخب المغرب، وأرى أنه ليس مسئولا بدرجة كبيرة عن هدف فرنسا الثاني، المنتخب المغربي لم يكن محظوظًا بسبب الإصابات الكثيرة التي يعاني منها الفريق في البطولة".

فرنسا منتخب مصر المونديال المغرب حكيمي كأس العالم

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